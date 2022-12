Trecker bringen Funken der Hoffnung nach Hallenberg

Der Weihnachts-Konvoi in Hallenberg war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Hallenberg. Leuchtende Traktoren sorgten in Hallenberg für staunende Augen der zahlreichen Zuschauer. Dabei haben die Konvois auch einen ernsten Hintergrund.

Es gibt Veranstaltungen im Jahresverlauf, bei denen man das gute Gefühl hat, dass sie schon immer da waren. Dazu gehört ganz sicher der Weihnachts-Konvoi der Oldtimerfreunde Hallenberg. Genau genommen sind die festlich geschmückten Trecker erst zum zweiten Mal durch die Straßen der Nuhnestadt getuckert, doch für viele Passanten fühlte sich das Zuschauen bereits wie eine schöne Tradition an.

Mehr Wertschätzung gefordert

„Ein Funken Hoffnung“ lautet bekanntlich das Motto der Lichter-Aktion der Landwirtschaft. Hinter dem wunderschönen Anblick steckt auch eine politische Botschaft der Landwirte: Mehr Wertschätzung für regionale Lebensmittel und ihre Erzeuger.

Ihren Anfang nahmen diese Umzüge vor gut drei Jahren durch einen ernsten Hintergrund. Im November 2019 machten sich Tausende von Landwirten in Sternfahrten auf nach Berlin und Düsseldorf, um dort mit Nachdruck gegen die Agrarpolitik zu protestieren Die Bilder von den langen Schlangen auf den Autobahnen waren in sämtlichen Medien zu sehen.

Millionenfach angeklickt

Dieser Schneemann fühlt sich auf der Ladefläche eines Pick-ups pudelwohl. Foto: Rita Maurer

Einer der wohl ersten überregional bekannt gewordene Lichter-Konvois dürfte sogar aus dem Sauerland stammen. Am St. Martinstag 2020, als deutschlandweit die traditionellen Martinszüge wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, sorgten die „Madfelder Gernefahrer“ für einen Lichter-Umzug der besonderen Art: Sie schmückten Trecker und Radlader mit riesigen Laternen, beklebten IBC-Containern, Metallfässern mit ausgeschnittenen Symbolen oder Figuren und tuckerten damit durch die Straßen.

Die Zuschauer und vor allem Familien mit kleinen Kindern konnten den Zug somit von Zuhause aus bejubeln. Die Aktion ging in den sozialen Medien durch die Decke und wurde millionenfach angeklickt. Auch in anderen Regionen schlossen sich viele Landwirte diesem Gedanken an und sammelten dabei teilweise Spenden für gute Zwecke.

Freude im zerstörten Ahrtal

Wiederum ein Jahr später traf das Motto „Ein Funken Hoffnung“ den Nerv der Zeit und vor allem die Herzen der Zuschauer auf ganz besondere Weise: Unzählige Landwirte zogen auf ihren liebevoll geschmückten Zugmaschinen durch die von der Jahrhundertflut zerstörten Dörfer im Ahrtal, bereiteten den Einwohnern und Helfern dort eine riesengroße Freude und sorgten im wahrsten Sinne des Wortes für viele Funken voller Hoffnung.

Geschmückte Traktoren, Trucks und ein VW-Bulli sind beim Weihnachts-Konvoi zu bewundern. Foto: Rita Maurer

Auch die Hallenberger Oldtimerfreunde schlossen sich damals spontan diesem Gedanken an und starteten im Dezember 2021 ihren ersten Konvoi mit originell geschmückten Fahrzeugen. Vom Bobbycar und Fahrrad über alte Trecker, Radlader bis hin zum Schneeräumfahrzeug und Sattelschlepper war alles dabei. Der Weihnachtsmann ließ sich per Anhänger auf einem Motorrad durch die Hallenberger Straßen ziehen. Sogar die Feuerwehrfahrzeuge, die zum Absperren mitfuhren, waren festlich herausgeputzt. Weil die Aktion so gut ankam, wurde gleich eine Wiederholung geplant.

Wartezeit auf das Christkind verkürzen

Zahlreiche Zuschauer nutzten somit auch in diesem Jahr am Tag vor Weihnachten die Gelegenheit, ihren Kindern das Warten aufs Christkind zu verkürzen und sich zum gemeinsamen Gucken mit Freunden zu treffen. Weil die Route auch durch die Wohnstraßen führte, konnten viele Hallenberger bequem aus dem Fenster zusehen. Beim Halt auf dem Marktplatz gab es zudem ausreichend Gelegenheit, die individuell dekorierten Gefährte auch ganz aus der Nähe zu bewundern und ausgiebig Erinnerungsfotos zu machen. Ein besonderer Blickfang war neben einem alten VW-Bulli mit überdimensionaler Schneemannfigur wieder der leuchtende Weihnachtstruck von Matthias Kinkel aus Allendorf. Und auch im kommenden Jahr steht der Weihnachts-Konvoi der Oldtimerfreunde Hallenberg schon wieder fest im Veranstaltungskalender.

