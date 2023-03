Trekkingpark Sauerland in Willingen: Start mit neuen Plänen

Willingen. Legal am Waldrand campen und übernachten unterm Sternenzelt im Trekkingpark Sauerland:Die Betreiber arbeiten daran, das Angebot zu erweitern.

Ob Fernwanderung oder Mountainbiketour mit Zelt, die naturnahe kleine Auszeit oder das Extra für die Kids im Sommerurlaub, der Trekkingpark Sauerland begeistert Naturliebhaber. Ganz legal am Waldrand campen und übernachten unterm Sternenzelt ist nun wieder möglich, denn am 1. April öffnet er seine Stationen. Interessenten sollten schnell buchen, denn die besten Plätze zu den schönsten Zeiten sind schnell ausgebucht. Im Trekkingpark Sauerland übernachten Wanderer und Mountainbiker außerhalb von Campingplätzen. Am Skihang, nah an der alten Schwalenburg oder hoch über dem Diemelsee, immer mitten in der Natur. Neun Stationen liegen an ausgewählt schönen Plätzen und in direkter Nähe zu den Wander- oder Radwegen. Ausgestattet sind sie mit einer Plattform, die den Zeltuntergrund vor Nässe schützt, praktischen Ösen für die Zelte, einer Picknickstelle und einer Komposttoilette.

Vögel zwitschern den Kids ein Morgenlied

Der Trekkingpark Sauerland begeistert Naturliebhaber. Foto: phototravellers

Wer abends einschlafen möchte unterm Sternenzelt und morgens geweckt werden vom Gesang der Vögel, packt den Rucksack mit Zelt, Verpflegung, Isomatte und Schlafsack und wandert beziehungsweise radelt los. Voraussetzung ist allerdings die rechtzeitige Buchung des gewünschten Platzes.

Meist sind es Familien, die ihren Kindern ein Mikroabenteuer bereiten möchten. Eine Übernachtung im Wald ist das i-Tüpfelchen auf dem Willingen-Urlaub. Gäste buchen ein paar Übernachtungen im Hotel. Über die letzte Urlaubsnacht im Wald werden die Kids noch lange begeistert sprechen.

Gern nutzen auch Fernwanderer und Mountainbiker auf ihren Touren das Angebot. Wer nicht Campen oder in Hotels einchecken möchte, findet im Trekkingpark Übernachtungsangebote nah an den Wegen. Zum Glück, denn spontanes Übernachten am Wegrand ist in Deutschland nicht erlaubt.

Neues geplant in diesem Sommer

Die Betreiber arbeiten daran, das Angebot zu erweitern. Drei neue Plattformen sind in der Nähe des Uplandsteigs geplant und drei im Raum Diemelsee. Sobald sie fertig sind, werden auch sie online buchbar sein.

Perfekt zu einer Trekkingtour passt die neue HIKEO Web-App. Im Gegensatz zu anderen Wander-Apps hat diese Anwendung Haltestellen und Fahrpläne von Bus und Bahn integriert. Die kostenfreie Web-App ist damit nicht nur hilfreich, sondern unterstützt auch den nachhaltigen Urlaub. Sie liefert wichtige Infos zu Verlauf und Dauer der Wanderung, Kartenmaterial und vieles mehr. Alleine, in Verbindung mit einer vorhandenen Wander-App oder für erfahrene Wanderer, die sich anhand der Beschilderung orientieren, ist sie ein wertvoller Begleiter. Einfach hikeo.trekkingpark.de aufrufen und den Anweisungen folgen. Die Nutzung ist gratis.

