Trend für Winterberg macht wenig Hoffnung auf viel Schnee

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Es ist ein erster Trend der sich abzeichnet. Er deutet auf einen warmen Winter im Sauerland hin. Grund dafür sind langfristige Wetterauswertungen

Auch wenn wir es bei den aktuellen Temperaturen noch nicht so richtig spüren, so geht es doch mit großen Schritten auf den Winter zu und so interessiert uns wie in jedem Jahr das Wetter, das uns in der kalten Jahreszeit erwartet. Statistiker haben in der Vergangenheit die Entwicklung der Septembermonate analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein deutlich zu warmer September bisher noch nie zu einem kalten Winter geführt hat. Sollte diese Regel auch in diesem Jahr eingehalten werden, so dürfte das Wetter für den kommenden Winter klar sein, denn der diesjährige September wird im Sauerland der bisher wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein.

Lesen Sie auch: Winterberg: Drei neue Trekkingplätze bieten Naturerlebnisse

Lesen Sie auch:Sorge in Winterberg wegen Prognose: Lage verschlechtert sich

Und zunächst bleibt es ziemlich warm für die Jahreszeit. Nur vorübergehend wird es am Freitag etwas unbeständiger und es ziehen einige Schauer durch. Am Samstag zeigt sich die Sonne im Hochsauerland wieder für längere Zeit, vorübergehend kühlt es aber ab. Zum Oktoberstart steigen die Werte aber wieder an und sind deutlich zu warm für die Jahreszeit. Danach wird der hohe Luftdruck wohl dauerhaft nach Osten abgedrängt und Tiefdruckeinfluss mit herbstlich kühler Luft von der Nordsee macht sich auf den Weg zu uns. Nach derzeitigem Stand könnte dies tatsächlich der Beginn eines insgesamt kühleren Herbstes sein.

Das Wetter auf dem Berg

Lesen Sie auch: Millionen-Villen im Angebot: Die teuersten Häuser im HSK

Am Freitag bekommt der sehr warme September auf den Bergen rund um Winterberg einen kurzen Dämpfer, denn ein Tiefdruckgebiet schafft es bis in den Nordwesten Deutschlands und so ziehen einige Regenschauer über uns hinweg. Trotzdem steigen die Temperaturen weiter auf Höchstwerte um 18 Grad, was für diese Jahreszeit deutlich zu warm ist. Am Samstag wird es ein paar Grad kühler, aber wieder freundlicher, denn nach einem wolkigen Start setzt sich im Tagesverlauf für längere Zeit die Sonne durch. Zum Start in den Oktober erwartet uns am Sonntag ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen steigen an und das ist auch die Tendenz für den Montag, der ebenfalls recht viel Sonne bringt.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Normalerweise treten im September vor allem in den Tälern des Sauerlandes die ersten Nachtfröste auf, zumindest aber friert es ab und zu direkt über dem Erdboden und die noch sommerlichen Wiesen bekommen vorübergehend ein weißes Kleid. Anfang der Woche lagen die Temperaturen direkt über dem Erdboden tatsächlich kurzzeitig im Bereich des Gefrierpunktes. In 2 Meter Höhe sanken die Werte an unserer Station an der Sekundarschule in Medebach bisher aber wie unter 4 Grad plus. Das ist für den ersten meteorologischen Herbstmonat ein ausgesprochen hoher Wert. In der noch in diesem Monat verbleibenden Nacht zum Samstag wird sich an dieser Tatsache nichts mehr ändern, denn bei vielen Wolken und Wind liegen die Werte meist im zweistelligen Bereich. Am Freitag selbst ziehen einige Schauer über die Region hinweg, die Sonne zeigt sich im Vergleich zu den Vortagen nur kurz. Mit immer noch rund 20 Grad ist es aber recht warm. Am Samstag sinken die Werte kurzzeitig auch mal unter dieser Marke, die Sonne kann sich im Tagesverlauf aber schon wieder häufiger zeigen. Dies ist auch der Trend für die ersten Oktobertage, die zudem wieder deutlich wärmer werden.

Lesen Sie auch: Busverkehr im HSK kollabiert: Im ÖPNV regiert oft das Chaos

Lesen Sie auch:News aufs Handy: Die neue App der Westfalenpost jetzt testen

Das Wetter für den Nordkreis

Der erste Herbstmonat hat sich auch entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche sehr freundlich gezeigt, teilweise war es sogar wärmer als in den beiden Hochsommermonaten Juli und August: Ursache dafür waren viele Hochdruckwetterlagen, die nur kurzzeitig von durchziehenden Tiefdruckgebieten unterbrochen wurden. In diesem großräumigen Wetterablauf befinden wir uns noch immer, und nachdem es in den vergangenen Tagen sehr sonnig und warm war, zieht am Freitag kurzzeitig eine Wetterfront über uns hinweg, die viele Wolken und im Tagesverlauf auch einige Schauer bringt. Obwohl die Sonne sich nur zeitweise und kurzzeitig blicken lässt, steigen die Temperaturen weiterhin auf recht warme Werte von rund 20 Grad an. Nach einem noch bewölkten Beginn setzt sich im Tagesverlauf aber wieder die Sonne durch und es bleibt trocken. In der Nacht zum Sonntag wird es kühler und gegen Morgen bildet sich verbreitet Nebel, der sich aber im Laufe des Vormittags auflöst und uns einen sonnigen Start in den Oktober beschert. Die Temperaturen steigen wieder über die 20-Grad-Marke, so sieht es auch für den Brückentag am Montag aus, der ebenfalls trocken sein wird.

Lesen Sie auch: Bei null gestartet: Jetzt ist Janina Rath ihre eigene Chefin

Trend: Der Feiertag am Dienstag zeigt sich insgesamt wieder unbeständiger mit mehr Wolken und auch einigen Regenschauern. An den Folgetagen kühlen die Temperaturen ab und in den Nächten kann sich Bodenfrost einstellen. Dazu bleibt es aber oft trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon