Trotz Risikogebiet HSK – „Brilon bei Nacht“ soll stattfinden

„ Brilon bei Nacht – mit Bedacht“ – unter diesem Motto steht das stimmungsvoll inszenierte alljährliche Event in diesem Jahr. Angesichts der weiter steigenden Corona-Fallzahlen findet die Veranstaltung am Freitag, 30. Oktober, statt, aber auf einige – eigentlich geplante Angebote - müssen die Besucher wohl diesmal verzichten. Grund: Der HSK ist Corona- Risikogebiet . Die Verantwortlichen der Veranstaltung erklären, weshalb das Event dennoch stattfinden kann – und auf welche Änderungen sie sich verständigt haben.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Wie auch in den Vorjahren werden in der Dämmerung wieder die Fassaden der umliegenden Häuser und Geschäfte mit bunten Leuchten illuminiert. Mit musikalischer Untermalung in der Stadt laden die Briloner Geschäfte an diesem Abend zum Bummeln und Shoppen ein.

Doch in einigen Punkten wird das beliebte abendliche Event diesmal wegen der aktuellen Corona-Situation notgedrungen abgespeckt: „Wir freuen uns natürlich auf zahlreiche Besucher in der Innenstadt, aber wir bitten alle Besucher, vernünftig mit der Situation umzugehen. Wir werden in den Läden auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen achten und auf das Anbieten von Speisen und Getränke verzichten. Maskenpflicht ist sowieso selbstverständlich und im öffentlichen Raum werden keine Verkaufsstände platziert und keine Künstler auftreten“, so Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender von Prima Brilon.

Kein Karussell, keine Event-Künstler

Dabei gehe es vor allem darum, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Aus diesem Grund wird es auch kein Kinderkarussell und keine Kinder-Eisenbahn geben. „Die Sicherheit ist uns wichtig. Deshalb haben wir geguckt, was möglich ist und uns dann für dieses Konzept entschieden. Wir wollen ja auf keinen Fall jemanden gefährden oder dazu beitragen, dass die Zahlen in die Höhe schnellen“, so Stefan Scharfenbaum.https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/corona-im-hsk-panikmache-und-leugnen-in-facebook-gruppen-id230759130.html

Auch Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer und Vorstandsmitglied von Prima Brilon ist dieser Aspekt wichtig: „Der Briloner Einzelhandel ist sich seiner Verantwortung bewusst. Alle wissen um die derzeitige Situation und werden die Regeln einhalten.“

Die Stadt Brilon weist darauf hin, dass die Geschäfte und Läden in der Briloner Innenstadt den normalen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung wie an allen üblichen Werktagen unterliegen und, dass das Ordnungsamt an dem Abend in der Fußgängerzone präsent sein wird.

Schwieriges Jahr für den Einzelhandel

Besonders für den örtlichen Einzelhandel ist 2020 natürlich ein schwieriges Jahr. „Gerade in diesem Jahr ist die Veranstaltung Brilon bei Nacht für uns besonders wichtig, denn wir mussten in diesem Jahr bereits auf Brilon blüht auf, auf den verkaufsoffenen Sonntag Anfang August und auf den Kirmes-Sonntag verzichten. Und ob und wie viele verkaufsoffene Sonntage im Advent stattfinden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss“, so Stefan Scharfenbaum.“

Und der Vorsitzende des Gewerbevereins, Christian Leiße, erklärt: „Auch wenn wir alle Künstler leider absagen müssen, wir freuen uns auch in dieser schweren Zeit unsere Stammkunden und Gäste an diesem Abend in unserem Läden begrüßen zu dürfen“.

Abendlicher Einkaufsbummel Das abendliche Shopping-Vergnügen ist am Freitag, 30. Oktober, bis 23 Uhr möglich. Mit der Corona-bedingten Sperrstunde schließen auch die Geschäfte. Das Briloner Museum „Haus Hövener“ direkt am Marktplatz verlängert seine Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Am darauffolgenden Samstag, 31. Oktober, findet der Wochenmarkt rund um das Rathaus statt und die Geschäfte öffnen bis 16 Uhr.

Die neue Waldfee

Beim Bummeln gibt es diesmal übrigens noch eine ganz besondere Überraschung zu entdecken. Die für Freitagabend geplante Vorstellung der neuen Waldfee kann zwar nicht öffentlich vor dem Briloner Rathaus stattfinden. Aber trotzdem wird die Symbolfigur am Freitag ernannt und damit endlich das Geheimnis gelüftet, wer als 17. Waldfee die Nachfolge von Sarah Schleich antritt. Ab 20 Uhr wird sie auf Plakaten in den Geschäften vorgestellt. Eigentlich sollte sie - wie auch in den vergangenen Jahren - im Rahmen von „Brilon blüht auf“ schon im Frühjahr präsentiert werden. Doch wegen der Corona-Pandemie war das nicht möglich. Ihre Amtszeit wird bis 2022 gehen.