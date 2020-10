Hochsauerlandkreis. Gibt es Ausflugswetter am Tag der Deutschen Einheit und wie wird das Wetter an den ersten Oktobertagen? HSK-Wetterexperte Julian Pape weiß mehr.

Das Sauerländer Wetter zeigt sich rund um den Feiertag typisch herbstlich. Nachdem der Freitag noch trocken und recht mild verläuft bringt das Wochenende Regenschauer und kühlere Temperaturen mit.

Dabei teils sehr windig im gesamten HSK.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Während sich Tiefdruckgebiete in den vergangenen Tagen vor allem im Süden und Osten Deutschlands so richtig austoben konnten, kam das Sauerland abgesehen von einem etwas intensiveren Regengebiet am vergangenen Wochenende ziemlich ruhig durch den Monatswechsel. Mit Südwinden lockerten die Wolken vor allem zur Wochenmitte mal stärker auf und die Temperaturen erreichten selbst auf unseren Bergen mehr als 15 Grad Am Freitag verbleiben wir noch in dieser recht milden Luft und so können nochmals zwischen 13 und 15 Grad gemessen werden.

Dazu zeigt sich die Sonne ab und an, Regen fällt vorerst nicht. Ein weiterhin böiger Wind kündigt dann aber für das Wochenende eine Wetteränderung an und so bringt der Feiertag am Samstag vor allem in den Nachmittagsstunden einige Regenschauer mit. Nachfolgend kühlen die Temperaturen im Vergleich zu den Freitagswerten um etwa 5 Grad ab. Für den Sonntag erwarten wir einen Wechsel aus dichten Wolken mit einigen kräftigen Regenschauern sowie kurzen freundlichen Phasen. Bei Höchstwerten zwischen 8 und 10 Grad und einem weiterhin lebhaften Wind ist es herbstlich. Die neue Woche beginnt bei wenig veränderten Werten meist trocken.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Wieder einmal war der Raum Medebach im September die trockenste Ecke des Sauerlandes, diesmal sogar von ganz Nordrhein-Westfalen und über Deutschland betrachtet finden sich nur wenige Orte im mittleren Hessen und in Rheinland-Pfalz, welche noch etwas weniger Regen aufzeichneten. Insgesamt landeten im Messbecher an der Wetterstation Hasenkammer 21 Liter, im westlichen Sauerland waren es immerhin knapp 50 Liter pro Quadratmeter.

Auch in den kommenden Tagen werden sich die Niederschlagsmengen weiterhin in Grenzen halten, der Freitag verläuft bei einem Mix aus Sonne und einigen Wolkenfeldern sogar durchweg trocken. Dabei weht aber aus Ost bis Südost ein durchaus lebhafter Wind. Für den Tag der Deutschen Einheit steht dann eine schmale Kaltfront vor unserer Tür, sie erreicht uns im Laufe des Nachmittags, bringt einige kurze Schauer und vor allem einen Temperaturrückgang um etwa 5 Grad mit. Mit maximal 13 Grad zeigt sich diese frischere Luft dann auch am Sonntag, neben einigen freundlichen Phasen sind nur kurze Schauer unterwegs. Die neue Woche beginnt dann am Montag zunächst mit Sonnenschein, im Laufe des Nachmittags und am Abend steht dann allerdings ein etwas kräftigeres Regengebiet bevor.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Nachdem sich der September noch in weiten Teilen als ein spätsommerlicher Monat präsentierte, beginnt der Oktober nun auch rund um Brilon und Olsberg typisch herbstlich. Zu dieser Jahreszeit gehören sowohl die milderen Tage mit einigen Sonnenstunden, so wie wir es zur Wochenmitte erlebt haben und wie sich auch der heutige Freitag zeigt, wie auch das wechselhafte und windige Wetter, welches uns am Wochenende erwartet. So lockern die Wolken gerade entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche, bedingt durch den Wind aus Südosten, häufiger auf und die Sonne zeigt sich bei milden Temperaturen von bis zu 18 Grad zeitweise.

Nach einer Nacht, in welcher es kaum irgendwo kühler als 10 Grad wird, startet der Feiertag zunächst noch mit trockenen Stunden. Zum Nachmittag ziehen dann bei einem nochmals zunehmenden Wind einige Schauer über die Ruhr hinweg nach Osten. Damit erreicht uns dann auch deutlich kühlere Luft, welche auch den Sonntag mit einigen Schauern prägen wird. Die Sonne zeigt sich dabei vor allem dort, wo die höchsten Berge etwas weiter entfernt sind. Die neue Woche beginnt dann mit einer frischen Nacht, örtlichem Bodenfrost und einigen Nebelfeldern. Nach der ein oder anderen Sonnenstunde um die Mittagszeit ziehen zum Nachmittag und Abend wieder neue Wolken und einige Regenschauer heran.

Der Trend: Die weiteren Tage der neuen Woche zeigen sich im Sauerland typisch herbstlich mit Wind, Wolken und Regenschauern. Die Temperaturen scheitern auf den Bergen an der 10 Grad-Marke, im Tal maximal 14 Grad.