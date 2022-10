Trübes Herbstwetter im Sauerland – dann wird’s 20 Grad warm

Hochsauerlandkreis. Nach den zuletzt sonnigen Oktobertagen trübt sich das Wetter im Raum Brilon und Winterberg ein. Dann klettern die Temperaturen Richtung 20 Grad.

Die Wetterlage über Mitteleuropa wird nach zahlreichen goldenen Oktobertagen hintereinander nun wieder unbeständiger und wechselhafter. Von Freitag bis Sonntag halten sich im Hochsauerland meist viele Wolken und hin und wieder regnet es. Die Tagestemperaturen ändern sich dabei wenig, zum Wochenstart wird es dann deutlich wärmer.

Das Wetter auf dem Berg

Nachdem die letzten drei Septemberwochen doch eher verregnet und kühl waren, darf man sich über den Start in den Oktober wirklich nicht beschweren. Rund 80 Stunden Sonnenschein sind am Kahlen Asten bereits zusammengekommen und so liegen wir gar nicht mehr weit entfernt vom langjährigen Durchschnitt für den Gesamtmonat, welcher bei etwas über 100 Stunden liegt. Hinzu kommen wieder sehr satte Farben, die zum einen durch die grünen Wiesen, zum anderen aber natürlich durch das sich färbende Laub zustande kommen. Die überwiegend freundlichen Tage gehen nun aber zu Ende und im Laufe des Freitags muss auch häufiger mit Regen gerechnet werden. Die Mengen sind zwar noch eher gering, bedingt durch den ebenfalls zunehmenden Wind bekommt unser Wetter doch zunehmend den Charakter ungemütlich. Auch der Samstag wird uns nur wenige freundliche Phasen bringen, oft ist es bewölkt, die Gipfel unserer Berge hängen sogar teilweise in den Wolken. Dazu regnet es zeitweise leicht, ab und an auch mal mäßig. Zum Sonntag sind die trockenen Phasen etwas länger, die Sonne hat es aber weiterhin schwer. Zum Wochenstart etwas freundlicher und sehr mild.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Am vergangenen Mittwoch sank das Thermometer auch in unserer Wetterstation an der Sekundarschule in Medebach erstmals in diesem Herbst unter die 0 Grad-Marke. Gemeint ist dabei eine Messhöhe von 2 Metern, direkt über dem Erdboden gab es bisher sechs Frosttage. In den kommenden Tagen sind wir von Frost so weit entfernt wie die Sonne vom Mond, denn die Wetterlage stellt sich insgesamt um. Wir haben es mit mehr Wind zu tun und dieser kommt auch noch aus südwestlichen Richtungen und lässt den Nächten damit kaum eine Chance zur Abkühlung. So liegen die Frühtemperaturen von Freitag bis Montag meist zwischen 11 und 8 Grad, was deutlich zu hoch für diese Jahreszeit ist. Tagsüber ändern sich die Werte dagegen zunächst wenig, sie schwanken bis zum Sonntag um 14 Grad. Die nur wenig steigenden Tagestemperaturen lassen sich durch die dichte Bewölkung erklären, die der Sonne im Allgemeinen eher wenige Chancen lässt. Dazu muss vor allem am Freitag und am Samstag auch mit etwas Regen gerechnet werden, wenn auch die Mengen nicht allzu groß sind. Zum Wochenwechsel legt die südliche Luftströmung dann sogar nochmal zu und am Montag kann es mit Temperaturen bis 20 Grad sogar spätsommerlich warm werden.

Das Wetter für den Nordkreis

Nach einem wechselhaften Start in den Oktober hatten wir es in den letzten zehn Tagen mit ruhigem und trockenem Hochdruckwetter zu tun. Dabei lagen die Temperaturen im Großen und Ganzen im Normalbereich für diese Jahreszeit und in einigen Tallagen rund um Brilon und Olsberg gab es auch den ersten Frost in 2 Meter Höhe. Bodenfrost und Scheibenkratzen war bereits ein fast tägliches Ritual. Nun allerdings werden wir einen Zeitraum von mindestens mal einer Woche erleben, in dem das Thema Nachtfrost keine Rolle spielt, denn das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche gerät auf die Vorderseite eines kräftigen Tiefdruckgebietes über dem Atlantik, welches es allerdings nicht bis nach Mitteleuropa schafft. Folge ist eine konstante Südwestströmung, die milde und recht feuchte Luft in unsere Richtung führt. So haben wir es bis zum Sonntag mit recht viel Wind, mehr oder weniger dichte Wolken und ab und an etwas Regen zu tun. Zwischendurch kann sich die Sonne zwar immer wieder mal zeigen, spielt allerdings nur eine Nebenrolle. Wann genau es regnet, lässt sich nicht exakt eingrenzen, die Mengen sind aber vergleichsweise gering. Bei den Temperaturen liegen wir tagsüber zwischen 12 und 15 Grad, nachts wird die 10 Grad-Marke meist nur noch knapp unterschritten. Zum Montag steigen die Temperaturen weiter an.

Trend: Rund um die Mitte der nächsten Woche wird wohl der Höhepunkt der sehr milden Witterungsphase erreicht. Teilweise sind um 20 Grad möglich. Anschließend nehmen Wolken und auch Regenwahrscheinlichkeit deutlich zu, erst zum Ende der Woche deutet sich aber eine deutliche Abkühlung an.

