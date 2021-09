TSV Bigge-Olsberg: Das sind die größten Erfolge des Jahres

Bigge-Olsberg. Der TSV Bigge-Olsberg hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten und dabei die Versammlungen aus 2019 und 2020 nachgeholt. Das wurde besprochen:

Ein fünfköpfiges Gremium steht weiterhin an der Spitze des TSV Bigge-Olsberg. Die Mitglieder des größten Vereins im Olsberger Stadtgebiet bestätigten Stefan Kotthoff und Andreas Vorderwülbecke für zwei sowie Matthias Herbst, Wigbert Kreis und Klaus Vorderwülbecke für drei weitere Jahre in ihren Amt. Ansonsten dürfte die Jahreshauptversammlung 2021 als eine der kürzesten in die Geschichte des Vereins eingehen, obwohl die Versammlungen der Jahre 2019 und 2020 nachgeholt werden mussten.

Lesen Sie auch:Die schönsten Bilder der Michaelis-Kirmes „light“ in Brilon

Übungsleiter fehlen

Coronabedingt sei es nicht vertretbar gewesen, in den letzten beiden Jahren eine Versammlung abzuhalten, zumal auch die Aktivitäten der Abteilungen fast komplett zum Erliegen gekommen waren, so der Sprecher des Teams, Wigbert Kreis. Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen war das Thema in den Berichten der einzelnen Abteilungen, die vor allem in den Hallensportarten (Hand- und Volleyball, Turnen, Fechten, die Herzsportgruppe und Rollstuhl-Basketball), die vom Virus besonders be-troffen waren, nur recht kurz ausfielen.

Beim Fußball, wo die neue Saison, nach dem Abbruch im letzten Jahr jetzt begonnen hat, zeichnet sich laut Auskunft von Julian Rüther Dinkel ein positiver Trend ab. Endlich nehme wieder eine A-Junioren-Mannschaft am Spielbetrieb teil und bis auf die B-Junioren könne man in jeder Altersklasse wieder eine Mannschaft stellen.

Erstmals gab die neu gegründete Radsportabteilung einen Bericht gab. Diese erfreut sich größter Beliebtheit, denn immerhin 70 Kinder und Jugendliche aus Olsberg und Umgebung haben sich den Mountain-Bikern angeschlossen. „Einige haben schon mit Erfolg die ersten Rennen bestritten“, wie „Motor“ Ralf Brambring mitteilte. Es gebe mitunter sogar Wartelisten, aber aufgrund fehlender Übungsleiter seien die Kapazitäten ziemlich am Limit.

Das Thema fehlende Übungsleiter zog sich wie ein roter Faden durch die Berichte aller Abteilungen. Daher appellierte Wigbert Kreis an alle Interessierten: „Meldet Euch, Ihr seid herzlich willkommen.“ In seinem Jahresbericht blickte er noch einmal auf den Fort-Fun-Tag vor einigen Wochen mit sage und schreibe 406 Teilnehmern und wies auf den neuen Internet-Auftritt des TSV hin.

Lesen Sie auch:Winterberg: 2G oder 3G? So planen Schulen nun Klassenfahrten

Medaillen- und Titelsammler

Die größten Erfolge in den letzten Jahren hatten wieder die Leichtathleten zu verzeichnen, die als Medaillen- und Titelsammler bei regionalen und bundesweiten Wettbewerben für Schlagzeilen sorgten. Das wurde bei der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres von 2019 und 2020 mehr als deutlich (siehe Infobox).

Außerdem wurden Schiedsrichter Gunter Hempel, der in 54 Jahren mehr als 4000 Spiele gepfiffen hat, sowie Karl-Heinz Stahlschmidt und Rudolf Schneider für die jahrzehntelange Bewirtschaftung des TSV-Treffs geehrt.

Unter dem Punkt Verschiedenes sorgte der desolate Zustand des stadteigenen Hochsauerland-Stadions für einigen Unmut. Das Unkraut in dem Stadion, das regelmäßig von den Leichtathleten des TSV und für den Schulsport genutzt wird, wuchere an jeder Ecke. Hauptknackpunkt aber sei, dass die Aschenbahn, die ohnehin nicht mehr zeitgemäß sei, nicht regelmäßig und auch nicht fachgerecht gewartet werde.

Seitens der Stadt Olsberg, die mehrfach auf die Misere hingewiesen worden sei, bekomme man immer wieder zu hören, dass wohl Eigenleistung gefragt sei. Dabei leisten die sechs ehrenamtlichen Trainer des TSV bereits rund 1800 Stunden im Jahr für die zahlreichen Aktiven ab. Da bleibe keine Zeit mehr für Platzpflege.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon