TuS Elmerborg begeistert mit Sportgala zum 100. Jubiläum

Zum Auftakt seines Jubiläums präsentierte der TuS Elmerborg eine spektakuläre Show. Die Gäste erlebten einen Abend voller Humor, Magie und Tanz.

Altenbüren. Ein kleiner Festakt im Rahmen eines Gala-Abends bildete den Auftakt des Jubiläums-Wochenendes zum 100-jährigen Bestehen des TuS Elmerborg. Doch nicht nur die 400 Besucherinnen und Besucher in der Schützenhalle, sondern auch der gute Besuch der Open-Air- Veranstaltung am Samstag und des Familientags am Sonntag zeigten, welchen hohen Stellenwert der TuS Elmerborg im Dorf genießt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Das unterstrich auch der 1. Vorsitzende Volker Dietrich in seiner Funktion als Ortsvorsteher und erinnerte daran, wie sich vor 100 Jahren in einer nicht gerade leichten Zeit 27 junge Altenbürener zusammen fanden, um einen Turnverein zu gründen. Im Beisein der Vertreter der Politik mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese an der Spitze und auch der Nachbarsportvereine nannte Volker Dietrich den TuS einen wichtigen Teil des Dorfes. Sein besonderer Gruß galt außerdem Pastor Ansgar Drees von der katholischen Kirche, die damals den jungen Leuten, die ersten Räumlichkeiten zum Turnen zur Verfügung stellten.

Der Dank gilt den Unterstützern

Außerdem bedankte er sich bei allen für die Unterstützung, die in unzähligen Arbeitseinsätzen geholfen haben dieses Jubiläumswochenende zu organisieren. Vor allem Thomas Mester sei hier eine große Stütze gewesen, so Dietrich, der auch den Autoren der neuen Vereinschronik, die zum Preis von 19,23 Euro ab sofort erhältlich ist, höchste Anerkennung zollte.

Lesen Sie auch: SPD-Fraktionsvize Wiese zu Heizungsgesetzt: „Kein Glanzstück“

Diese Chronik zeuge von einem vielfältigen Vereinsleben, lobte Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, auch wenn es nicht immer leicht gewesen sei, einen so großen Verein am Laufen zu halten. Das erfordere viel persönliches Engagement, wie es der Vorsitzende an den Tag lege, dem der Bürgermeister beim Überreichen einer Ehrenurkunde als Meister der Organisation bezeichnete.

Mit großer Galaabend in der Schützenhalle bildete den Auftakt des Jubiläums-Wochenende des TuS Elmerborg Altenbüren. Foto: Joachim Aue

Vereinssport ist etwas Besonderes

Für die stellvertretende Landrätin Hiltrud Schmidt, die die Glückwünsche des Hochsauerlandkreises überbrachte, ist der Sport in Vereinen auch in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes. Das müsse auch so bleiben und deshalb sollten Jung und Alt alle Möglichkeiten nutzen, die ihnen geboten werden.

Lesen Sie auch:Ballonfahrt für Zwei bei Warsteiner Montgolfiade zu gewinnen

Michael Schütte, Vorsitzender des Kreissportbundes, gratulierte nicht nur im Namen des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, sondern auch für den Stadtsportverband Brilon und den Deutschen Fußballbund. Für ihn sei wichtig, dass es mit den Vereinen auch in Zukunft weitergehe. Wie man jetzt beim Jubiläum in Altenbüren erlebe, werde alles getan, um sich der Öffentlichkeit entsprechend zu präsentieren.

Damit waren der Lobeshymnen genug gesungen und der Sportgala gehörte die Bühne. Und damit dem Moderator Christoph Brüske, der mit flotten Sprüchen durch das mehr als zweistündige Programm führte. Vor allem verstand es der Experte in Sachen Comedy, das Publikum einzubeziehen, zumal er sich im Vorfeld gut über Altenbüren und die Region informiert hatte und sogar als Wahrsager betätigte. Er prophezeite gar, dass die Einweihung der B 7n wohl mit dem 200-Jährigen des Sportvereins zusammenfalle.

Atemberaubende Show auf dem Einrad

Die Einradweltmeisterin Jana Wohlfahrt. Foto: Joachim Aue

Zuvor war es in der Halle erst einmal feierlich geworden, als die gebürtige Altenbürenerin Inga (Andreas) mit Rieke Stappert am Keyboard und einem Chor das Vereinslied sang. Anschließend zeigte die Einradweltmeisterin Jana Wohlfahrt atemberaubende Künste auf ihrem Vehikel und die Showtanz-Gruppe des TuS bewies, dass sie bereits für die kommende närrische Session in den Startlöchern steht. Eingerahmt von der Einrad-Weltmeisterin und der Gesangssolistin versuchte der Zauberer Steffen Nitsche aus Meschede einige Gäste in eine andere Welt zu versetzen, bevor er in einer weiteren Show mit dem Feuer spielte.

Lesen Sie auch: Autohof in Olsberg 2025: Heiße Phase steht jett kurz bevor

Ein Show-Special und eine Hymne auf den Verein rundeten einen gelungenen Galaabend ab, bevor sich aktive und passive Mitglieder sowie Freunde des TuS Elmerborg am Rande der After-Show-Party so manche Fußballschlacht mit den Nachbarvereinen Revue passieren ließen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon