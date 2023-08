TuS Elmerborg: Ein Jahrhundert voller Sportgeschichte

Altenbüren. Der Sportverein TuS „Elmerborg“ Altenbüren wird 100 Jahre alt und lädt zu einem großen Fest vom 25. bis 27. August ein.

Ende dieses Monats wird der Sportverein TuS „Elmerborg“ Altenbüren 100 Jahre alt. Das wird vom 25. bis 27. August mit einer großen Jubiläumsfeier auf dem Sportplatz und Umgebung sowie auch in der Schützenhalle begangen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Zur Einstimmung wurde bereits jetzt im Sportheim im Beisein der Autoren, des Vorstandes, der ehemaligen Vorsitzenden sowie Freunden und Gönnern des „TuS Elmerborg“, die neue Chronik vorgestellt. Nach der Begrüßung des 1. Vorsitzenden Volker Dietrich blieb es Gerd Rediger vorbehalten, im Auftrag des neunköpfigen Autorenteams das 224-seitige Werk mit seinen 146 Bildern zu präsentieren. Hochmotiviert hätten insgesamt 26 aktive und passive Mitglieder daran mitgearbeitet, um das Vereinsleben aus den verschiedensten Blickwinkeln zu beleuchten, so Rediger: „Euch gilt mein besonderer Dank“.

Lesen Sie auch: 1,3 Millionen für Sanierung der Dreifachturnhalle Medebach

Auch wenn diese Chronik vornehmlich den Aktivitäten der letzten 25 Jahre gewidmet ist, so darf ein Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse von 1923 bis 1998, die schon in der Festschrift zum 75-Jährigen festgehalten sind, als Einstieg nicht fehlen. Vor allem wird da erwähnt, dass das „TuS Elmerborg“ einst als Turnverein gegründet wurde, bevor später eine neue Fußballabteilung für noch mehr Sportbegeisterung sorgte.

Breitensport nimmt hohen Stellenwert ein

Doch auch heute wird in Altenbüren (gemeinsam mit Scharfenberg) nicht nur Fußball gespielt, auch der Breitensport nimmt im Verein einen hohen Stellenwert ein, wie aus der aktuellen Chronik hervorgeht, in der alle Abteilungen (zum Beispiel die Tanzgarde) vorgestellt werden. Es wird außerdem über die vielen Baumaßnahmen, wie den Bau der Tennisplätze und des Sportheims sowie natürlich am Sportplatz berichtet, die ohne die vielen ehrenamtlichen Helfern kaum zu bewältigen waren, wie Rediger betonte. Er bedankte sich auch bei Patrizia Pieper und Jörg Schlüter sowie den 34 Sponsoren für die Unterstützung bei der Erstellung dieses gelungen Werks, das nicht nur ein Nachschlagewerk für die nächsten Generationen sein sollte und sondern zugleich auch Werbung, sich in den Verein einzubringen. Ab sofort ist die neue Chronik für 19,23 Euro (1923 – das Gründungsjahr) im Sportheim und beim Jubiläum zu kaufen. Da es auch noch Exemplare vom 75-jährigen Jubiläum erhältlich sind, ist der Erwerb beider Festschriften zum Gesamtpreis von 25 Euro möglich.

Lesen Sie auch: SPD-Fraktionsvize Wiese will mehr Tempo bei Abschiebungen

Nach reichlich Lob- und Dankesworten, stellte Thomas Mester den Ablauf der dreitägigen Jubiläumsfeierlichkeiten vor, die am Freitag, 25. August um 20 Uhr in der Schützenhalle mit einem Galaabend beginnen. Im Anschluss an den offiziellen Festakt erwartet die Altenbürener und ihre Gäste ein buntes Abwechslungsreiches Programm mit Kabarett, Varieté, Show und Akrobatik.

Wenn der bekannte Moderator Christoph Brüske durch den Abend führt, darf sich das Publikum unter anderem auf die Einrad-Weltmeisterin Janna Wohlfarth, den Illusions-Künstler Steffen Nitsche, die Sängerin Ingaa Andrea mit Rieke Stappert am Klavier und die wie die Showtanzgruppe des „TuS Elmerborg“ freuen. Und bevor man zur After-show-Party übergeht, hat sich noch ein Überraschungsgast angesagt.

Bubble-Soccer und Streetfood

Unter dem Motto „Open Air“ stehen am Samstag ab 14 Uhr auf dem Sportgelände Spiel Spaß, unter anderem bei „Streetfood“ mit „Bubble-Soccer“ und „Kuhfladen – Bingo“ im Vordergrund. Nach dem alten Fußball-Klassiker gegen den TuS Antfeld, geht mit der Band „Alex im Westerland“ am Sportplatz die Post richtig ab.

Lesen Sie auch:Diese Fahrgeschäfte sind neu bei der Kirmes in Winterberg

Der Sonntag ist dann Familientag, der um 11 Uhr auf dem Sportgelände mit einem Gottesdienst beginnt, dem sich ein musikalischer Frühschoppen anschließt. Erneut gibt es bei Kaffee Kuchen reichlich Unterhaltung mit der Kita „Steinbergstrolche“, einem Verkehrssicherheitstraining, dem „Elmerborg-Juniorcup“ und auch die Briloner Stadtradler kommen vorbei bevor auch die Reserve der SG Altenbüren-Scharfenberg in Aktion tritt und das Jubiläum anschließend mit Live-Musik ausklingt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon