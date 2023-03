TuS Medebach: Das bringt das Sportjahr 2023

Medebach. Der Neue ist der Alte: Der TuS Medebach hat seinen Vorsitzenden Matthias Schröder im Amt bestätigt und eine Erhöhung der Beiträge beschlossen:

Heitere, gelöste Stimmung und nach außen gezeigte Einigkeit innerhalb des Vorstandes herrschte bei der Mitgliederversammlung des TuS Medebach im Sportheim vor. Vertreter aller Vereinsabteilungen berichteten vom vergangenen Sportjahr und von ihren vielfältigen Aktivitäten.

Siegerbild: Kinder der Eltern-Kind-Turngruppe zeigen, was sie beim Sport gelernt haben.. Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Nachdem die Versammlung 13 verstorbener Vereinsmitglieder gedacht hatte, spannte der erste Vorsitzende Matthias Schröder in seinem Bericht einen weiten sportlichen Bogen und gab einen Jahresrückblick und eine Vorschau aufs kommende Sportjahr. Er erklärte, dass es dem Vorstandsteam sehr wichtig sei, immer auf dem aktuellen Wissensstand zu sein. Deshalb nahmen die Geschäftsführerin Annika Heinemann und der Kassierer Erwin Jenke an Zertifizierungsfortbildungen teil.

Außerdem veranschaulichte er die überkommunale Vernetzung des Vorstandes und berichtete sichtlich stolz vom nahezu fertiggestellten Fitness-Parcours. Dabei verwies er auf die Einweihung, die am 4. Juni, im Rahmen eines Sommerfestes, stattfinden soll. Des Weiteren freute er sich darüber, dass der TuS für die nächsten fünf Jahre Stützpunktverein im Programm „Integration durch Sport“ des LSB geworden ist und die Untergruppe „Integrationssport“ der Abteilung Freizeit- und Gesundheitssport ins Leben gerufen werden konnte.

Berichte der Abteilungsvorstände

Anschließend berichteten die Abteilungsvorstände von Badminton, Freizeit- und Gesundheitssport, Fußball, Tennis und Tischtennis zufrieden von ihren Mitgliederzahlen und der jeweiligen Angebotspalette. Sie freuten sich über zahlreiche sportliche Erfolge, gemeinsame Aktionen und gute Jugendarbeit. Bei ihren Berichten kam der hohe ehrenamtliche Einsatz der Sportfreunde des TuS Medebach klar zum Ausdruck.

Der Vorsitzende sprach allen, die zum Gelingen der vielfältigen Aktivitäten beigetragen haben, seinen Dank aus. Neben den vielen kleinen und großen Sportlern sind das natürlich die Übungsleiter, Trainer und Betreuer in den Abteilungen, die Vorstandskollegen und die Helfer bei den Integrationssporttagen und anderen Veranstaltungen. Auch verschiedene Firmen und Handwerker, die den TuS im letzten Jahr mit Technik oder Tipps unterstützt haben, erwähnte der Vorsitzende lobend.

Danach gab es weitere Gelegenheit „Danke“ zu sagen. Jetzt ging es um langjährige Mitglieder. Dazu erklärte Matthias Schröder: „Nicht jeder kann in unserem Verein in der ersten Reihe stehen, auch „normale“ Mitglieder tragen den Verein – nicht nur durch ihren Beitrag, das wäre zu kurz gesprungen. Alle anwesenden Jubilare haben uns an der einen oder anderen Ecke schon mal unterstützt und daher erhalten sie ein Dankeschön des Vereins für ihre langjährige Treue.“ Insgesamt 33 Jubilare, wovon 13 anwesend waren, zeichnete der TuS Medebach für 25-, 40-, 50-, 60- und 70-jährige Mitgliedschaft aus. Zwölf Mitglieder wurden für ihre 25- jährige Vereinsmitgliedschaft mit Bronze geehrt. Die silberne Ehrennadel des Vereins für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten neun TuS-ler.

Ein halbes Jahrhundert Vereinstreue

Für ein halbes Jahrhundert Vereinstreue wurden Ralf Köster, Ernst Köster, Klaus Hammecke, Gregor Müllenhoff, Jürgen Klüppel, Bernd Funke und Elmar Schnurbus mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Einen Sonderpreis für 60 Jahre Mitgliedschaft im TuS erhielten Theo Wegener und Werner Schmiedeler und über einen besonderen Ehrenpreis freuten sich Erwin Frenzel, Josef Drilling und Wilfried Tautz, die seit 70 Jahren ihrem TuS treu sind.

Neben dem von Erwin Jenke sehr detailliert vorgetragenen Kassenbericht, stand der Wettbewerb „Sportbild des Jahres“ im Fokus des Interesses. Das Sportbild 2022 wurde von Lisa Thomas eingesandt und zeigt die fröhlichen Youngsters des TuS aus der Eltern- und Kind Turngruppe. Für diesen gelungenen Schnappschuss erhält Lisa Thomas einen 100-Euro-Gutschein aus dem TuS-Online-Shop. Reimund Kuhnhenne und Willi Lefarth belegten den zweiten und dritten Platz. Auch ihre Fotografien wurden prämiert. Die drei Siegerbilder wurden auf Leinwand gedruckt und den drei Gewinnern mit ihrem Preis überreicht. Ab sofort können wieder neue Bilder eingereicht werden, denn der Fotowettbewerb „Sportbild des Jahres“ zeigt, wie vielseitig der Verein ist und ist deshalb fester Bestandteil des Vereinsjahres geworden.

Um auch für die kommenden Jahre zukunftsfähig aufgestellt beschloss die Versammlung erstmalig nach 15 Jahren eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Diese erhöhen sich monatlich für Erwachsene um zwei Euro, für Kinder um einen Euro und passive Mitglieder um 50 Cent.

Später zeigte die Versammlung mit einstimmigen Wahlen ihr Vertrauen in den geschäftsführenden Vorstand. Einstimmig wurden der Vorsitzende Matthias Schröder und Geschäftsführerin Annika Heinemann wiedergewählt und ergänzend Tim Köster zum Vereinskoordinator erwählt, so dass ab sofort als Vorstandsquintett weitergearbeitet wird.

Matthias Schröder konnte abschließend eine harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung mit dem Verweis auf die nächste Mitgliederversammlung, wie immer samstags und zwei Wochen vor Ostern, am 16. März 2024 beenden.

