Über 700 Euro durch Münzspenden für Briloner Warenkorb

Brilon. Geld für den Warenkorb: Einen Teil der vielen Münz- und Scheinspenden, die in Brilon gesammelt wurden, hat Peter Rosenfeld jetzt versteigert.

Über 100 Kilogramm an alten Münzen und Scheinen sind seit dem Aufruf von Peter Rosenfeld im vergangenen Dezember an Spenden für den Briloner Warenkorb zusammengekommen. Seit 2018 sammelt der Olsberger Hartgeld und Scheine mit alten oder auch ausländischen Währungen, die er umtauscht oder über das Internet an Sammler verkauft (wir berichteten). Auf diese Weise hat er schon über 6.800 Euro gesammelt, die an den Briloner Warenkorb gingen.

Vergangene Woche hat er mit dem Verkauf der über 100 Kilogramm Münz- und Scheinspenden begonnen, die ihn seit Dezember über unterschiedliche Wege erreichten. Bei zwei Versteigerung über das Internetportal Ebay am vergangenen Donnerstag bot er insgesamt 30 Kilogramm Münzen und 300 Scheine zum Verkauf an. Allein bei diesen beiden Versteigerungen kamen insgesamt 721 Euro und 66 Cent zusammen, davon 345 Euro nur für die Scheine. In der kommenden Woche will er mit den nächsten 29 Kilogramm Hartgeld und weiteren 300 Scheinen mit dem Verkauf fortfahren.

Münz- und Scheinspenden können weiterhin bei Peter Rosenfeld, beim Briloner Warenkorb oder in der Redaktion der Westfalenpost Brilon abgegeben werden.

