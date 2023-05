Überlauf an der Diemeltalsperre: Der Diemelsee ist nach den vergangenen regnerischen Wochen wieder voll.

Tourismus Überlauf am Diemelsee: Gute Bedingungen für Seerundfahrten

Marsberg/Diemelsee. Nach dem niedrigen Wasserstand im Herbst ist der Diemelsee aktuell wieder randvoll. Für Stefan Koch vom Bootsverleih ist das eine gute Nachricht.

Noch im letzten Herbst hatte der Diemelsee mit seinem niedrigen Wasserstand bei vielen Besuchern für Besorgnis gesorgt. Inzwischen hat er Vollstau, mit einem Wasserstand von knapp 376 Metern über Normalnullrandvoll ist er randvoll und läuft aktuell sogar über. „Das ist genau so, wie es sein soll“, erklärt Sebastian Koch vom Bootsverleih und Seerundfahrten Koch. Knapp 20 Millionen Kubikmeter Wasser fasse das Staubecken nun. Für die Boots- und Schifffahrt auf dem See seien das gute Voraussetzungen. Auch mit Blick auf das spätere Jahr ist der Wasserstand eine gute Nachricht. „Das wird uns im Spätsommer und im Herbst zugute kommen, dass es jetzt so voll ist.“

Seit Anfang April kann man bei Stefan Koch wieder Seerundfahrten und Boote auf dem Diemelsee mieten. Der erste Monat der Saison lief wegen des Wetters jedoch schleppend. Foto: Rebekka Siebers

Für Stefan Koch hat die Saison trotz des oft schlechten Wetters schon Anfang April begonnen. Seit dem Osterwochenende sind der Bootsverleih und die Seerundfahrten auf der „Muffert“ auf dem Diemelsee wieder möglich. „Es ist ein ruhiger Saisonstart gewesen“, erklärt Stefan Koch. Aufgrund der kühlen Temperaturen und des wechselhaften Wetters sei es bislang eher schleppend gelaufen. „Das ist aber nichts ungewöhnliches, es muss eben erst noch etwas wärmer werden.“

Sein Blick auf die kommenden Frühlings- und Sommermonate ist aber optimistisch. Der Diemelsee als Naherholungsgebiet sei ein beliebtes Ziel auch für Tagesausflüge, mit den kommenden Feiertagen und langen Wochenenden werde sich da schon einiges tun. Auch in Hinblick auf die Inflation und dass viele Menschen gerade vor allem auf das Sparen bedacht sind, macht er sich keine Sorgen. „Die Urlaubsgäste werden trotzdem kommen.“ Er gehe davon aus, dass sich die Menschen Ausflüge mit dem Boot auf dem Diemelsee weiterhin leisten werden.

