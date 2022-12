Überwältigende Spendenbereitschaft für den Warenkorb

Brilon. Überwältigend! Die WP-Weihnachtsaktion hat alle Erwartungen übertroffen. Es gab unzählige Spenden für den Warenkorb. Wir sagen danke!

Dankeschön! Einfach nur Danke! In der Vorweihnachtszeit haben wir die Arbeit und Bedeutung der Warenkörbe ganz bewusst in den Fokus gerückt und aus vielen Blickwinkeln beleuchtet. Wir haben um Lebensmittel- und Sachspenden für bedürfte Mitbürgerinnen und -bürger gebeten. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns überrascht. Wir sind überwältigt von den Mengen, die zusammengekommen sind. Wir sind beeindruckt von der Spendenfreudigkeit und von Ihrer Herzlichkeit, mit der Sie die Waren bei der WP oder direkt bei der Caritas abgegeben haben. Und auch das Spendenkonto der Caritas hat deutlich mehr geblinkt als sonst.

Jan Stoop und Ursula Brandenburg vom ökumenischen Warenkorb Marsberg holen die von den WP-Lesern gespendeten Waren beim WP-Redaktionsbüro Marsberg ab. Foto: Annette Dülme / wp

Einfach nur Danke!

„Die Caritas bedankt sich ganz herzlich bei allen, die gespendet haben - und bei der Westfalenpost. Ihre Berichterstattung hat den Menschen das Thema Bedürftigkeit nahegebracht und sie dafür ganz neu sensibilisiert. Wir können es gar nicht exakt beziffern, aber es war sehr, sehr deutlich spürbar, dass wir viel mehr Nahrungsmittel oder Hygieneartikel an unsere Kunden weitergeben konnten“, resümiert Caritas-Warenkorb-Koordinator Uli Schilling. Auch andere Vereine und Institutionen machten mit und sammelten für Bedürftige. Ein Beispiel: Die Auszubildenden der Firma Hitachi-Energy in Brilon haben in der Adventszeit mehrmals Waffeln in der Kantine des Betriebes gegen eine Spende gebacken. Dabei kamen sage und schreibe 513 Euro für den Warenkorb zusammen.

Weitere Spenden Wer weitere Spenden abgeben möchte, kann das auch in den nächsten Wochen noch in der WP-Redaktion in Brilon, Derkerestraße 4, tun. Wir leiten die Waren weiter



Ansonsten nimmt die Caritas Lebensmittelspenden oder Hygieneartikel auch in der Geschäftsstelle an der Scharfenberger Straße (dort steht auch immer ein Warenkorb) oder in Winterberg (Haus am Nordhang) entgegen.

Logistische Frage

Allerdings bleibt es trotz des erhöhten Wareneingangs bei einem Aufnahmestopp für weitere Kunden. „Wir können ja nicht sagen: die nächsten zwei Wochen dürfen 20 Menschen mehr kommen, weil wir jetzt mehr gespendete Waren haben und dann müssen sie wieder zu Hause bleiben, wenn es abflaut. Umso wichtiger ist es, dass wir das ganze Jahr über Unterstützung erfahren. Wir müssen aber auch an unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer denken, die das alles logistisch zu bewältigen haben“, sagt Schilling. Dafür waren die Lebensmittel-Tüten aber diesmal sehr gut gefüllt und es gab auch reichlich Schokolade. Schilling: „Keine Frage: Es war deutlich mehr als sonst in den Jahren vor Weihnachten. Und man hat gespürt, dass die Menschen aus einer tiefen Überzeugung heraus geben. Da war nicht ein Lebensmittel dabei mit abgelaufenem Verfallsdatum. Da wurden nicht zu Hause die Ecken leer geräumt. Da wurde ganz bewusst gekauft, um zu helfen.“

Vielfältige Unterstützung

Beeindruckend ist aber auch, auf welch vielfältige Weise die Menschen ihre Unterstützung anbieten: „Ein Ehepaar aus Brilon lädt in regelmäßigen Abständen fünf bis sechs Personen aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis zum Essen ein. Es geht dabei um die Gesellschaft und um die Tischgemeinschaft. Am Ende wird jeder gebeten, eine kleine Spende zu hinterlassen. Die Dame hat uns neulich 250 Euro für den Warenkorb übergeben“, sagt Uli Schilling. Die schöne und nachahmenswerte Idee hat einen noch schöneren Namen: „Tischlein, deck Dich!“

Sabine Henke (Ausbildungsleiterin, links) und Auszubildende der Firma Hitachi Energy mit Birgid Schultze-Neumann vom Warenkorb. Foto: Privat / WP

Auch der WP-Bericht über den Olsberger Peter Rosenfeld, der alte Münzen und Scheine sammelt, verkauft und das Geld der Warenkorb-Initiative überlässt, hat viele Menschen bewegt und bewogen, doch noch einmal in der heimischen Schublade nachzuschauen. Schilling: „Das Schöne ist, dass die Münzen dann plötzlich alte Erinnerungen an längst vergangene Urlaube wecken und die Aktion dadurch in zweifacher Hinsicht gut tut.“

Bei aller Euphorie über die unbeschreibliche Spendenfreudigkeit bleibt die Tatsache, dass auch die Warenkörbe die Armut in einem reichen Land nicht ausmerzen können. Eigentlich benötigte staatliche Hilfe wird durch private Mildtätigkeit ersetzt. Es geht um Armutsbewältigung statt Armutsbekämpfung. Dennoch kann und muss man bei allen ideologischen Gedankengängen auch einmal Zahlen für sich sprechen lassen: Für 578 Kunden in Brilon, 365 in Winterberg, 254 in Medebach, 419 in Olsberg und 120 Haushalte in Marsberg sähe der Festtagstisch ohne Warenkorb ganz anders aus. Sie und die WP sagen noch einmal danke!

