Ukraine: Ein Lkw voller Krankenbetten kommt aus dem HSK

Medebach/Winterberg. Aus Medebach und Winterberg sind wieder Hilfslieferungen nach Lwiw und Charkiv gestartet. Wie die Lage in der Ukraine ist und was gebraucht wird.

Wie können wir von hier aus den Menschen im 2000 Kilometer entfernten Kriegsgebiet helfen – ihnen den Alltag erleichtern? Was brauchen die Menschen jetzt? Die Ukraine-Koordinatorin Svitlana May aus Medebach und die Hilfsorganisation Kipepeo – fair und sozial in Winterberg sind unermüdlich im Einsatz und sorgen weiterhin dafür, dass Transporte in die Ukraine starten.

In den letzten Wochen sind von Medebach und Winterberg wieder mehrere Hilfstransporte nach Lwiw und Charkiv in das Kriegsgebiet gefahren. Eine besondere Lieferung stellte zuletzt der große Lastkraftwagen voll mit Krankenbetten aus dem Hochsauerlandkreis dar. Diese sind aus Krankenhäusern und Kliniken des Hochsauerlandkreises gespendet worden. Oft sind die Krankenbetten in ukrainischen Krankenhäusern in sehr schlechtem Zustand und es sind viel zu wenig Betten vorhanden. Die Krankenbetten sollen den Alltag der Patienten im Reha- und Pflegeheim für psychisch Kranke in Lwiw erleichtern. Denn hier sind mehrheitlich Kriegsheimkehrer untergebracht, die als verletzte und traumatisierte Soldaten hierhin zurückgekehrt sind. Zusätzlich sind bei dieser Lieferungen medizinische Hilfsmittel wie Rollstühle, Gehhilfen, Rollatoren sowie Verbandsmaterial, Schmerzmedikamente oder NaCl-Lösungen gespendet worden.

Ausrüstung und Fahrzeuge

Der Kriegsalltag und die Bomben zerstören täglich die Infrastruktur wie Häuser, Straßen, öffentliche Gebäude und auch Fahrzeuge. Bis jetzt sind die von der Flutkatastrophe beschädigten Häuser meistens noch nicht wieder repariert worden. So ist in vielen Gebieten an eine Hilfsversorgung der kranken und verletzen Personen nicht mehr zu denken. Eine mobile Hilfe – vergleichbar mit dem deutschen Kranken-Nottransport – kann in vielen Städten und Dörfern nicht mehr sichergestellt werden. Es fehlt an Ausrüstung und Fahrzeugen. Menschen müssen aus brennenden Häusern, die durch Bomben in Brand gesteckt wurden, schnell evakuiert werden. Deshalb ist die nächste große Geld-Spendenaktion für die Anschaffung eines Krankenwagens geplant. Dafür werden die meisten weiteren Geldspenden eingesetzt.

Die nächste Spendenlieferung von Hilfsgütern soll im September stattfinden. Sachspenden wie haltbare Lebensmittel (Mehl, Zucker, Reis), Decken, Kleidung, Hygieneartikel wie Seife, Shampoo und medizinische Versorgungsmittel (Schmerzmittel, Pflaster, Verbandsmaterial) werden wieder zu den hilfsbedürftigen Menschen gebracht.

Der Annahmeschluss für den nächsten Transport der Sachspenden ist der 7. September. Annahmestellen:

Medebach, Österstraße 4, 0160/1582299, Montag bis Freitag 16 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Absprache;

Winterberg Kipepeo – fair und sozial e.V., Hellenstraße 10, Winterberg, 0151/56950290, Freitags 10 bis 14 Uhr oder nach telefonischer Absprache.

Finanzielle Unterstützung wird weiterhin dringend benötigt. Spendenkonten: Stadt Medebach IBAN DE65 4165 1770 0000 0476 05 Stichwort: Ukraine

