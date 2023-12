Der Chor Just for Joy bei einem Konzert.

WP-Vereinsspass Um bei Just for Joy einzusteigen ist der perfekte Zeitpunkt

Brilon. Den Briloner Chor Just for Joy gibt es seit mehr als 20 Jahren. Seit kurzem gib es eine neue Chorleiterin. Jetzt Mitmachen lautet die Devise.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Just for Joy

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Zwei

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

2002, um einen Chor zu gründen und unter professioneller Leitung zu singen

Was macht Ihren Verein aus/wie würden Sie Ihren Verein (kurz) beschreiben?

Wir singen gern ein vielfältiges Programm, arbeiten auf einen guten Zusammenklang hin in konzentrierten Proben und Probenwochenenden. Wir organisieren Konzerte, Fahrten zum Deutschen Chorfest, Day of Song, haben die bewegten Fenstergrüße im Advent hier in Brilon mitgestaltet. Wir singen leidenschaftlich gern und schaffen Möglichkeiten, zusammen zu singen. Seit Gründung hat Michael Busch unseren Chor geleitet. Im August hat Melanie Friedland-Howard die Chorleitung übernommen. Für Interessierte ist der Zeitpunkt momentan ideal, um bei uns einzusteigen. Am 11. September beteiligen wir uns mit einer Schnupperprobe an der bundesweiten Aktion „Ab in den Chor“ vom Deutschen Chorverband. Die Vorbereitungen für die vierte Erlangung „Meisterchor im Chorverband NRW“ 2024 beginnen gerade.

Wie oft trifft sich der Verein?

Wir treffen uns montags außerhalb der Schulferien und zu Konzerten und Auftritten

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Wir organisieren für alle einmal im Jahr die Mitsingveranstaltung „Frau Höpker bittet zum Gesang“, am 17. März 2024 zum 11. Mal in Brilon, unterschiedliche Konzerte von der Brunnentour über große Konzerte mit anderen Chören, einen Saisonausklang im Museumsgarten für alle zum Mitsingen und Zuhören.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Singend in jeder Probe und mit Ideen und Umsetzung für Auftritte, Chorfahrten und Veranstaltungen.

Vereinssteckbrief

· Vereinsname: Just for Joy e.V.

· Vorsitzende: Dr. Frauke Brauer

· Anschrift: Lindenweg 8 in 59929 Brilon

· Homepage: www.just-for-joy.de

· Facebook: @justforjoy.frauenchor.brilon

· E-Mail: info@just-for-joy.de

· Instagram: @justforjoy.frauenchor.brilon

· Telefonnummer: 02961 744996

· Mitgliederzahl: 46

· Mitgliedsbeitrag: 15 Euro pro Monat, ermäßigt 7,50 Euro

