Schützenfest Um Mitternacht: Hier tanzt das Briloner Königspaar am Markt

Brilon. Das Briloner Schützenfest ist vorbei, besondere Momente bleiben – wie der Tanz des Königspaares mitten in der Nacht am Marktplatz. Das Video:

Das Schützenfest in Brilon ist vorbei, doch es wird zahlreichen Menschen noch lange in Erinnerung und im Herzen bleiben. Stefan Schmidt, der Briloner Dachdeckermeister, ist neuer König, seine Frau Claudia neue Königin. Und nach dem Vogelschießen, nach dem Festzug, nach der Party in der Schützenhalle, da feiert das Paar zusammen mit dem Schützen noch einmal einen ganz besonderen Moment.

„Bauchkribbeln, Gänsehaut, Adrenalinschub.“

Stefan Schmidt beschreibt das Schützenfest später mit starken Worten. „Bauchkribbeln, Gänsehaut, Adrenalinschub.“ In der Nacht des Schützenmontags jedoch wird es kurz ruhig, fast etwas rührselig. Denn er und seine Frau Claudia tanzen auf dem Marktplatz, umgeben von Freunden und Vereinskollegen. Auf der Rathaustreppe steht der Hofstaat, untergehakt, schunkelnd. Und selbst das „alte Königspaar“ Niclas Wrede und Hannah Rüther geben sich die Ehre und legen einen heißen Tanz auf das Straßenparkett.

Partyband findet die richtigen Worte

Am Ende sagt es die Partyband Nightlive, die auf dem Fest aufgespielt hat, vielleicht mit den passendsten Worten via Facebook: „Brilon: Wir verneigen uns und sagen DANKE für zwei unglaubliche Nächte auf dem Schützenfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft. Die Location, das harmonische Miteinander und die Stimmung... es war der Wahnsinn, Gänsehaut pur.“ Dem sei nichts hinzuzufügen.

