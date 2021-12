Umschwung in Medebach: Das sind die neuen Projekte für 2022

Beide Preisträger wurden in der Ratssitzung am Freitagabend in Medebach von Bürgermeister Thomas Grosche und Westenergie-Mitarbeiter Fabian Wälter für ihren Einsatz und ihre Ideen ausgezeichnet.

Medebach. In Medebach hat sich in den letzten Monaten viel getan - und es geht weiter. So soll zum Beispiel das Hallenbad bald wieder öffnen. Mehr Themen:

Als die Firma Westenergie vor 15 Jahren begann, jährlich den Klimaschutzpreis für besonders nachhaltiges Engagement im Natur- und Umweltschutzzu vergeben, waren die diesjährigen Preisträger aus Medebach gerade geboren: Der erste Platz und damit 600 Euro gehen an den Technikkurs der Sekundarschule Medebach. Dessen Schüler setzen sich im Rahmen der Zukunftswerkstatt für einen 1,6 Hektar großen Schulwald am „Alten Medeloner Weg“ ein und organisieren dafür in Absprache mit der Stadt und Förstern eine zukunftsfähige Mischwald-Bepflanzung und Einzäunung auf dem städtischen Grundstück. Den mit 400 Euro dotierten zweiten Preis gewinnt der Skiclub Hesseberg, der auf seinem Vereinsgelände „Am Krämershagen“ einen Lebensraum für Tiere durch ein Biotop, Insektenhotels und Wildblumen weiterentwickeln möchte und diesen ehrenamtlich durch seine Mitglieder pflegt. Beide Preisträger wurden in der Ratssitzung am Freitagabend in Medebach von Bürgermeister Thomas Grosche und Westenergie-Mitarbeiter Fabian Wälter für ihren Einsatz und ihre Ideen ausgezeichnet.

Lesen Sie auch: Nach Großbrand: Aqua Olsberg wird zum Millionen-Projekt

Straßenbeleuchtung wird umgestellt

Klimaschutz und Energie standen auch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt auf dem Programm: Medebach will seine Straßenbeleuchtung im kommenden Jahr auf warmweiße LED-Leuchtkörper umstellen. 1327 Straßenlaternen in verschiedenen Formen gibt es im Stadtgebiet, 123 sind bereits umgerüstet. Nun sollen über 500 weitere folgen. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 315.000 Euro brutto, wovon 200.000 Euro gefördert werden können. Die Umrüstung bringt eine jährliche Ersparnis von fast 55.000 Euro und 38,5 Tonnen Kohlendioxid ein. Die Straßen, in denen innerhalb der nächsten Jahre eine Sanierung ansteht, werden im Rahmen der jeweiligen Bauarbeiten auf LED-Leuchten umgestellt. Mit den Ortsvorstehern soll zudem geprüft werden, an welchen Stellen - wie z.B. Fußgängerüberwegen – sich ein etwas anderer Farbton in der Beleuchtung für erhöhte Aufmerksamkeit anbietet.

Lesen Sie auch: Brilon: Investoren-Trio baut am Poppenberg Apartment-Anlage

Hallenbad soll bald eröffnen

Die letzten Arbeiten im Innenbereich des Hallenbades laufen. Foto: Rita Maurer

Die die groß angelegte Sanierung des Hallenbades für rd. 5,5 Mio. Euro. geht gut voran und steuert auf ihr Ende zu. Die letzten Arbeiten im Innenbereich laufen; Anfang Januar wird Wasser eingelassen und der Probebetrieb der technischen Anlagen aufgenommen. Die Ratsmitglieder regten an, die geplanten Schwimmkurse für Kinder zusätzlich zur bisher vorgesehenen Mittagszeit auch nachmittags und samstags anzubieten, wenn die Personaldecke dafür ausreicht. Außerdem soll geprüft werden, ob sonntags länger als von 9 bis 12 Uhr geöffnet werden kann. In die Schwimmbadsatzung wurde aufgenommen, dass bei mutwilligen Beschädigungen ein kostendeckendes Entgelt gezahlt werden muss. Die Wiedereröffnung des Hallenbades soll im ersten Quartal 2022 erfolgen.

Lesen Sie auch: Querdenker-Demo in Brilon: Polizei ermittelt gegen HSK-Szene

Weitere Projekte in Planung

Alle vier Fraktionen stimmten nach ihren Haushaltsreden dem im November vorgestellten Haushaltsentwurf für 2022 zu. Der fiktive Jahresfehlbetrag hat sich durch einige Änderungen etwas verringert und wird jetzt mit 330.000 Euro (unter Berücksichtigung des Covid-Isolierungsgesetzes) angesetzt. Für Investitionen sollen rund 2,2 Mio. Euro Kredite aufgenommen werden, wovon eine Million auf die Stadtwerke entfallen. Die größten Investitionen für die nahe Zukunft sind die u.a. Sanierung der Dreifachturnhalle in Medebach (Planung in 2022 und bauliche Umsetzung ab 2023), der Feuerwehrhaus-Neubau in Deifeld, der Radwegebau und der Breitbandausbau. Anträge von der FWG auf ein Naturbad, einen Eiskeller und die Erhöhung der Hundesteuer um 10 Euro pro Jahr wurden mehrheitlich abgelehnt. Die SPD beantragte, künftig für den Ausbau von Radwegen jährlich 200.000 Euro in die Haushalte einzuplanen, was alle Ratsmitglieder guthießen. SPD-Fraktionschef Thomas Just schloss seiner Haushaltsrede noch einen besonderen Zukunftswunsch an: „Lassen Sie sich impfen und boostern – für sich selbst und Ihre Mitmenschen!“

Für einen besinnlichen Moment am Ende der letzten Ratssitzung des Jahres sorgte die Klasse 3b der Hansegrundschule Medebach. Mit denen von der Stadt als Schulträger zur Verfügung gestellten iPads hatten die Schüler eine kunstvolle Präsentation zum Thema „Alle Dunkelheit der Welt kann das Licht einer Kerze nicht auslöschen“ vorbereitet, die Bürgermeister Thomas Grosche auf der Großleinwand einblendete und allen Ratsmitgliedern, Mitarbeitern und Bürgern in diesem Sinne schöne Feiertage auch unter Pandemie-Bedingungen wünschte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon