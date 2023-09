Umweltbildungsmobil in Brilon ist fahrendes Klassenzimmer

In Brilon fährt das Umweltbildungsmobil zu Kitas und Schulen. was die Idee dahinter ist und was Kinder und Jugendliche davon erwarten können.

Brilon. „Den Bach kannst du nicht ins Klassenzimmer holen, da musst du hin!“, sagt Friedel Schumacher, 1. Vorsitzender von Brilon natürlich. Zusammen mit Steffi Evers, Florian Kretzschmar und Manuela Buchau leitet er das „Bildungsnetzwerk Brilon nachhaltig“. Der Zusammenschluss außerschulischer Lernorte mit dem Museum Haus Hövener, Stadtbibliothek, Jugendherberge, dem Naturpark Diemelsee, den Geopark-Grenzwelten und Weiteren, hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Bildung in die Schulen zu bringen.

Lesen Sie auch:Kreisschützenfest Olsberg: Beeindruckende Bilder vom Festzug

Lesen Sie auch: 40 Fotos aus Olsberg: Luis Weber ist Kreisjungschützenkönig

Wasser, Wald, Boden, Wetter und Klima können Schulkinder jetzt hautnah mit dem neuen Umweltbildungsmobil erkunden. Das mit hochwertigen Forschungsmaterialien ausgestattete „mobile Klassenzimmer“ ist ein Projekt des kommunalen Zweckverbandes Naturpark Diemelsee und wird innerhalb des Förderprogramms „Region gestalten“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung gefördert.

Umweltbildungsmobil fährt zu Kitas und Schulen

Rund 705.000 Euro Fördermittel kommen dem Projekt „Wandel von Tourismus und Wald - Naturpark Diemelsee 2030“ zugute, ein Teil davon für das Umweltbildungsmobil. Schumacher: „Wir befinden uns ja in einer Zwillingskrise: Da ist einmal das große Artensterben und dann der Klimawandel.“ Es sei daher sehr wichtig, Kinder zum „geeigneten Handeln“ heranzuführen, sei doch der Mensch der Hauptverursacher dieser Krise. Dies gelinge natürlich dann am besten, wenn grundsätzliche Zusammenhänge innerhalb von Ökosystem und Nahrungsnetz verstanden werden und schon bei den Kleinsten Begeisterung für die Artenvielfalt geschaffen werde.

Das Umweltbildungsmobil lädt Kinder und Jugendliche zum Forschen ein. Foto: Maxim Janneh

Der Bürgermeister (links) ist überzeugt vom Umweltbildungsmobil. Foto: Maxim Janneh

Getreu dem Brilon Nachhaltig-Motto „Vom Wissen zum Tun“ fährt das Umweltbildungsmobil zu Kitas und Schulen, um eben doch ein bisschen „Bach ins Klassenzimmer“ zu bringen. „Dass wir das jetzt machen können, ist ein großer Vorteil“, meint Benedikt Wrede, Geschäftsführer des Zweckverbandes Naturpark Diemelsee.

hemen wie Wasser, Wald, Wetter und Klima sowie Boden

Das genaue Bildungsangebot spreche man vorher mit den Schulen ab. Themen wie Wasser, Wald, Wetter und Klima sowie Boden sollen schwerpunktmäßig zuerst bearbeitet werden, „da wir das ja in der Landschaft wahrnehmen“, so Wrede. Der Klimawandel sei schließlich unübersehbar: „Gerade hier bei uns, wo die Fichten absterben, fragt man sich ja, wie sich die Landschaft entwickeln wird.“,Nochmal Fichten anzubauen sei schließlich keine gute Idee. Wrede: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die erntereif werden, ist sehr gering.“ Die Kinder sollen begreifen: „Was ist Natur?“ und dabei eben auch: „Was ist Heimat?“ Das Kennenlernen der lokalen Flora und Fauna schaffe eben ganz nebenbei auch eine starke Verwurzelung mit der Region. Ein Punkt, der auch für Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch, stellvertretender Verbandsvorsitzender des kommunalen Zweckverbands Naturpark Diemelsee, von besonderer Bedeutung ist: „Das Umweltbildungsmobil ist ein wichtiger Baustein in der Umweltarbeit unserer Stadt.“

Lesen Sie auch:Menschenfeindliche Regeln in der „katholischen Kirche“

Lesen Sie auch: WP-Schützenkönigin: Das sind die ersten Bewerberinnen

Die große Begeisterung der kleinen Forscher erläutert Wrede am Beispiel des Themas Boden: „Die Kinder lernen: „Das ist ja gar nicht nur Boden. Da lebt ja etwas!“ Und zwar eine ganze Menge, wie Friedel Schumacher untermauert: „Man muss sich das mal vorstellen: In einer Hand voll Boden oder Laubstreu befinden sich tatsächlich mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt.“

Begeisterung unter den Kindern ist groß

Benedikt Wrede hat noch ein anderes Beispiel parat: „Wenn wir auf der Fläche eines Fußballfeldes den ersten Meter Erdschicht abtragen würden, hätten wir dort ein Gewicht an Lebewesen, das dem von zwanzig Kühen entspricht.“ Mit solchen Vergleichen bekomme man erst eine Dimension davon, „wieviel da eigentlich los ist“.

Sobald die Kinder selbst ein Lebewesen entdecken und dann mit Becherlupe oder, noch besser, mithilfe digitaler Mikroskope auf dem großen Bildschirm genauer untersuchen, sei die Begeisterung groß, berichtet Schumacher. „Die wollen dann direkt mehr darüber erfahren und die genauen Zusammenhänge verstehen.“

Windmesser, Luxmeter, Binokular, Bücher, Lernkarten und viele weitere Materialien stehen den Nachwuchsforschern zur Verfügung. Am Umweltmobil zeugen etliche selbstgemalte Bilder von den Beobachtungen der Kinder. Die Briloner Waldpädagogin Susanne Kunst weiß: „Die setzen sich dann wirklich damit auseinander und schauen genau hin: Wie viele Beine hat denn so eine Ameise eigentlich? Wie sieht das alles aus?“ Für jüngere Kinder mache sie vieles ja auch etwas spielerisch. Das komme immer auf die Zielgruppe an. „Wir hatten jetzt ja auch wieder die Waldjugendspiele. Aber mit so einem Mobil kann man wetterunabhängig auch einfach auf den Schulhof kommen. Das ist schon eine ganz tolle Sache.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon