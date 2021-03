Unfall auf B480 bei Olsberg: Sieben Personen leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am Samstag auf der fB480 zwischen Olsberg und Assinghausen ereignet.

Olsberg. Zwei Fahrzeuge sind bei einem Unfall am Samstagabend auf der B480 zwischen Olsberg und Assinghausen zusammengestoßen.

Insgesamt sieben Menschen sind bei einem Unfall auf der B480 zwischen Olsberg und Assinghausen am Samstag leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr waren auf der Strecke zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Der Unfall ereignete sich am Abzweig Wulmeringhausen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Olsberg wollte von der L742 nach links auf die B480 in Richtung Olsberg abbiegen. Dabei stieß der Wagen im Einmündungsbereich mit dem Fahrzeug einer 22-jährigen Frau aus Warstein zusammen, die in Richtung Assinghausen unterwegs war.

Straße vorübergehend gesperrt

Hierbei wurden insgesamt sieben Insassen der beiden Pkw leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Im Pkw des 19-jährigen Autofahrers befanden sich insgesamt vier Personen, in dem anderen Unfallfahrzeug drei.

Die Unfallstelle wurde für die Verkehrsunfallaufnahme teilweise komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, wurden vier Verletzte in die Krankenhäuser in Meschede und Bigge eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.