Blaulicht Unfall: Bei Niedersfeld in Leitplanke rein und dann weg

Niedersfeld/Assinghausen. Bei Niedersfeld war einem Autofahrer ein stark beschädigter Pkw entgegengekommen. Ein Stück weiter erkannte er den Grund.

Am frühen Heiligabend-Nachmittag fiel einem Autofahrer auf der Fahrt von Olsberg nach Winterberg am Ortseingang Niedersfeld ein entgegenkommendes, stark unfallbeschädigtes Fahrzeug auf. Als er, so die Polizei, nur wenige Meter weiter ein größeres Trümmerfeld auf der B 480 entdeckte, meldete der aufmerksame Zeuge seine Beobachtungen der Polizei.

Fahndung in Assinghausen erfolgreich

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei dann in Assinghausen das beschädigte Fahrzeug antreffen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 47-jährige niederländische Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über den mit vier Personen besetzten Pkw verloren und war an die Leitplanke geraten.

Glücklicherweise entstand nur erheblicher Sachschaden an Pkw und Schutzplanken. Bei dem Niederländer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wie die Polizei weiter mitteilt, erwartet den Urlauber aus den Niederlanden nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Weitere besondere Vorkommnisse habe es Heiligabend und bis Mittag des ersten Feiertages im Altkreis Brilon nicht gegeben, so die Leitstelle.