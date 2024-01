Unfall Brilon: Frau (77) klettert durch Heckklappe aus Auto

Brilon. Eine 77 Jahre alte Frau verunglückt am Freitagmittag auf der Keffelker Straße mit ihrem Wagen. Sie wird verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Briloner Feuerwehr wurde am Freitag (26. Januar, 11:30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Keffelker Straße in Brilon alarmiert. In Höhe des Bauhofs der Stadt Brilon war eine Pkw-Fahrerin zunächst in Fahrtrichtung B 251 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie streifte dabei einen Baum und rutschte über die Fahrbahn in den linken Seitengraben. Dort blieb der PKW auf der Fahrerseite an einem Zaun liegen.

Lesen Sie auch

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Ersthelfer die 77-Jährige bereits durch die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreit. Feuerwehr und Notarzt betreuten die Verunfallte bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Sie wurde vom Rettungsdienst verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und räumte die Fahrbahn.

Keffelker Straße eine Stunde voll gesperrt

Mehrere Ersthelfer und Mitarbeitende des städtischen Bauhofes führten vorbildlich die Este Hilfe durch und sicherten daneben bis zum Eintreffen von Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle. Der Löschzug Brilon war mit 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die Keffelker Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt. Zu Unfallursache und Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon