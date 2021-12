Unfall im Kreisverkehr Gartenstraße Brilon - Fahrer flüchtet

Brilon. Als er beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr einen anderen PKW streift, entfernt er sich trotzdem ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle:

Am Donnerstag um 12:20 Uhr befuhr ein Autofahrer in Brilon den Kreisverkehr an der Gartenstraße. Beim Herausfahren in die Hoppecker Straße streifte er laut Angaben der Polizei im HSK einen anderen PKW.

Keine Schadensregulierung

Der unbekannte Fahrer entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Ford Transit mit HSK-Kennzeichen handeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 90 200.

