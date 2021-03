Unfall in Winterberg mit Fahrerflucht: Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Nach einem Auffahrunfall mit drei verletzten entfernten sich zwei männliche Personen vom Unfallort.

Ermittlungen dauern an

Ermittlungen dauern an Unfall in Winterberg: Fahrerflucht - drei Personen verletzt

Winterberg. Drei Personen sind bei einem Unfall in Winterberg verletzt worden. Zwei männliche Personen flüchteten nach dem Zusammenprall vom Unfallort.

Drei Personen sind bei einem Unfall in Winterberg in der Nacht zu Samstag verletzte worden. Nach dem Zusammenprall flüchteten zwei männliche Personen vom Unfallort.

Unfall in Winterberg: Fahrerflucht - drei Personen verletzt

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die K18 in Fahrtrichtung Winterberg und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Hierbei kam der auffahrende Wagen von der Straße ab und prallte gegen Bäume und Straßenschilder.

Die beiden Insassen des vorausfahrenden Pkw wurden durch die Kollision leicht verletzt. Es handelte sich hierbei um eine 20-jährige Brilonerin und ihre 19-jährige Beifahrerin aus Winterberg. In dem auffahrenden Fahrzeug befanden sich zwei männliche Personen. Diese flüchteten vom Unfallort. Der Fahrer hatte eine Schnittverletzung an der Hand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (ck)