Unfall: Schwerer Frontal-Zusammenstoß bei Marsberg

Marsberg. Zwei junge Männer aus Marsberg wurden Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber musste kommen.

Auf der K 65 zwischen Heddinghausen und Marsberg sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Da wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Marsberg war mit seinem Wagen in Richtung Marsberg unterwegs. Gegen 19.30 Uhr geriet er aus bisher unbekannten Gründen in Höhe eines Waldstücks auf die Gegenfahrbahn. Genau in dem Moment, als ihm dort ein 21 Jahre alter Autofahrer, ebenfalls aus Marsberg, entgegen kam. Beide Wagen prallten frontal zusammen.

An beiden Wagen Totalschaden

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Korbach verbracht, der 21-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K65 gesperrt.