Einzigartige Fotos von einem besonderen Gast: Seit Ende April bekommt Inge Stoll in ihrem Garten in Alme regelmäßig Besuch von einem wilden Fuchs. Das neugierige Tier ist jung und sehr verspielt - besonders an den Spielsachen der Hunde, die manchmal im Garten liegen, hat es großen Spaß. Für die Hobby-Fotografin ist dieser zutrauliche Stammgast ein absoluter Glücksfall: Bis auf wenige Meter kommt sie an ihn heran und schießt unglaubliche Aufnahmen.