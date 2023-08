Unternehmen im HSK mit Problemen: Arbeitsmarkt ist instabil

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Arbeitslosen im HSK sinkt leicht, im Vergleich zum Vorjahr gibt es aber mehr Menschen ohne Job. Für Unternehmen ist die Lage prekär.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im August 2023 gesunken. Insgesamt waren 6.733 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 71 Personen oder 1 Prozent weniger. Im Vergleich zum August des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 622 Personen bzw. 10,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im August 4,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1 Prozent (+0,4 Prozentpunkte).

„Nach den Anstiegen der letzten Monate weist der Spätsommer dem Arbeitslosenbestand im September wieder die richtige Richtung“, fasst Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die derzeitige Entwicklung zusammen. „Viele Menschen in unserer Region konnten im vergangenen Monat ihre Arbeitslosigkeit beenden. Das ist sehr erfreulich.“ Trotzdem können die Unternehmen ihre Stellen immer öfter nicht mit dem passenden Personal besetzen. Die Transformation der Arbeitswelt und des Arbeitsmarktes stellt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer vor die Herausforderung, dass die Anforderungen an die individuellen Qualifikationen und Fähigkeiten sich wandeln. „Im Interesse unserer Kundinnen und Kunden wollen wir diese Prozesse professionell begleiten und gute Angebote bereithalten. Alleine durch klassische Ausbildung werden wir den Entwicklungen nicht entgegenwirken können. Die Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen und Arbeitnehmern ist eine mögliche Lösung. Dort setzen auch die bundesweiten Thementage „Qualifizierung in der Transformation“ vom 11. bis 29. September an, für die wir interessante Aktivitäten anbieten werden.“ Arbeitslosigkeit.

Die Städte im HSK

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1330 Menschen arbeitslos gemeldet – 20 weniger als im Juli. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 3,5 Prozent und ist nach Schmallenberg (2,9 Prozent / -11 Arbeitslose) die niedrigste im HSK. In Marsberg waren 404 (-15) Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt bei 3,7 Prozent. In Arnsberg beträgt die Arbeitslosenquote 6,7 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) 4,0 Prozent und in Sundern 3,8 Prozent.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.413 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 62 Personen bzw. 2,5 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 226 Personen oder 10,3 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 9 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 396 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 0,2 Prozent weniger bzw. 10,1 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4.320 Personen und damit 64,2 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

710 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 11 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 77 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 1,5 Prozent zum Vormonat bzw. plus 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 29 Personen oder 1,2 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 247 Arbeitslose mehr (+11,1 Prozent). Insgesamt sind 2.465 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gestiegen. 2.527 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,5 Prozent (2.185 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 16 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 309 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 299 Stellen gemeldet (+28 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.871 offene Stellen, 79 weniger als im Vormonat und 717 weniger als im Vorjahresmonat.

