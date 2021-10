Unwetter im HSK: Amtliche Warnung des DWD vor Sturmböen

Hochsauerlandkreis. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen fast im gesamten Hochsauerlandkreis. Besonders auf den Höhenlagen kann es sehr windig werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Hochsauerlandkreis vor Sturmböen, die bis zu 80 km/h erreichen können – im östlichen HSK gilt die Sturmwarnung explizit für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg. „Es treten oberhalb 600 Meter Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h gerechnet werden“, heißt es in der Warnung, die ab Mittwoch (20. Oktober), 5 Uhr morgens, gilt. Die Warnung gilt fast für den gesamten HSK – also auch für den Raum Meschede und Arnsberg.

Erste Sturmböen können den HSK im Berufsverkehr erreichen

Autofahrer sollten am Mittwoch im Berufsverkehr aufpassen. Denn dann könnten laut DWD die ersten Sturmböen beginnen. „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, schreibt der DWD Die Unwetterwarnung wird für den gesamten Mittwoch aufrecht erhalten.

