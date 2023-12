Unwetterwarnung für den HSK: Orkanböen und Dauerregen

Hochsauerlandkreis. Im Sauerland stehen die Zeichen auf Sturm: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen, die in höheren Lagen bis 100 km/h erreichen können.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für Donnerstag (21. Dezember) eine Unwetterwarnung für den Hochsauerlandkreis heraus. Die amtliche Warnung gilt seit Donnerstag, 6 Uhr. Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h und 70 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf, heißt es. Durch den Sturm können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden. Die Warnung vor Sturm gilt bis in die Nacht. Erst gegen Mitternacht ist mit einer Wetterberuhigung zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst gibt außerdem eine Warnung vor Dauerregen heraus. Im Hochsauerland tritt Dauerregen mit Unterbrechungen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 Litern pro Quadratmeter und 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. Der Dauerregen soll bis Samstagnacht anhalten.

