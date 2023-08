Unwetterwarnung HSK: Starke Gewitter, Sturm und Starkregen

Hochsauerlandkreis. Es gibt eine Unwetterwarnung fürs Hochsauerland. Möglich sind starke Gewitter mit Sturm und Starkregen. Der DWD schließt auch Tornados nicht aus.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung für den Hochsauerlandkreis herausgegeben. Die Warnung gilt bis zum Freitagabend. „Von Südwesten aufkommende Gewitter, dabei örtlich heftiger Starkregen über 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schwere Sturmböen um 90 km/h, vereinzelt orkanartige Böen bis 110 km/h und Hagel um 2 Zentimeter Korndurchmesser“, schreibt der Wetterdienst für NRW.

Unwetterwarnung für den HSK: DWD schließt Tornados nicht aus

In der Mitteilung für den Hochsauerlandkreis heißt es sogar: Vereinzelt Tornados sind nicht ausgeschlossen. Wo die Unwetter auftreten, ist immer nur kurzfristig vorhersagbar: „Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte“, so der Deutsche Wetterdienst.

Gewitter sehr punktuell

Wetterbeobachter Julian Pape vom Wetterportal Sauerland, der zweimal die Woche in der WP eine Vorhersage für einzelne Bereiche des Hochsauerlandes macht, sieht die Lage nicht ganz so dramatisch. „Bis zum frühen Abend werden immer wieder einmal Regenpakte über unsere Region ziehen. Es wird auch durchaus im Rahmen der Deutschlandtour für die Radsportler und die Zuschauer nass werden. Aber wie heftig es wo wird, lässt sich bei diesen punktuellen Gewittern nicht vorhersagen.“

Der Begriff „Gewitter“, so Pape weiter, beinhalte immer eine meteorologische Wundertüte. Vereinzelt werde des heftig regnen, hier und da vielleicht nur blitzen und donnern, aber auch Hagel und starker Regen seien punktuell nicht auszuschließen. An Tornado-Potenzial glaubt Pape für den HSK eher weniger: „Die weitaus gefährlicheren Luftmassen liegen mehr in Süddeutschland. Da geht es sicherlich im Vergleich zu uns noch eine Stufe höher.“ Trotzdem werden die Radsportler der Deutschlandtour vermutlich Regen abbekommen.

