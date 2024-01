Uppländer Bauernmolkerei: Ja zu Protest ohne Hass und Hetze

Landwirte demonstrieren heute überall in ganz Deutschland. Auch die Landwirte aus unserer Region beteiligen sich an dem Protest.

Willingen. Angesichts des Bauernprotestes im Sauerland bezieht die Uppländer Bauernmolkerei Stellung zum Zorn der Bauern und kritisieren Umsturzphantasien.

„Der Frust und der Zorn von Bäuerinnen und Bauern hat sich über viele Jahre aufgebaut, auch schon unter den Vorgängerregierungen der Ampel. Es gibt viele Gründe dafür: oft keine fairen Preise für die erzeugten Lebensmittel, überbordende Bürokratie, fehlende gesellschaftliche Anerkennung bei hoher Arbeitsbelastung sind nur einige Beispiele. Den wirtschaftlichen und persönlichen Druck haben viele nicht ausgehalten und in den vergangenen Jahren ihre Betriebe dichtgemacht. Die jetzt sehr kurzfristig angekündigten Streichungen der Subventionen haben das Fass zum Überlaufen gebracht“. Das teilt die Uppläner Bauernmolkerei in Willingen angesichts des aktuellen Bauerprotests mit. Auch aus dem Sauerland beteiligen sich viele Landwirte und sind mit ihren Treckern aus allen Ecken des HSK zu einer zentralen Kundgebung auf dem Flugplatz Meschede-Schüren gefahren.

Kritik: „Vorschläge werden nicht umgesetzt“

Die Bauernmolkerei erklärt weiter: „Wir begrüßen die angekündigte Rücknahme eines Teils der Streichungen. Wir halten es aber für falsch, im Sektor Landwirtschaft in den kommenden Jahren eine halbe Millarde Euro jährlich einzusparen, da dort dringend Geld für einen Umbau in eine sozialverträglichere und enkeltaugliche Landwirtschaft benötigt wird. Die entsprechenden Vorschläge von verschiedenen Kommissionen und Organisationen liegen seit Jahren auf dem Tisch und werden nicht umgesetzt.“

Demo in Berlin: „Wir haben es satt“

Seit 2011 nehmen wir an der jährlichen Demo „wir haben es satt“ in Berlin teil. Dort gehen wir auf die Straße für den Erhalt einer bäuerlichen, nachhaltigen und gentechnikfreien Landwirtschaft. Auch am 20. Januar werden wir dort wieder dabei sein. Wir setzen uns ein für mehr Arten- und Klimaschutz - dazu gehören auch Maßnahmen gegen Hochwasser -, für mehr Tierwohl, faire Erzeugerpreise und den Erhalt bäuerlicher Betriebe. Dazu brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen und faire Preise, die das Überleben der Höfe sichern. Dann ist auch der Verzicht auf Subventionen möglich.

Nein zu Hass und Hetze

Gleichzeitig hat die Uppläner Bauernmolkerei aber auch eine ganz klare Haltung: „Bei allem Zorn und aller Enttäuschung über eine langjährige verfehlte Agrarpolitik distanzieren wir uns von Umsturzphantasien, jeder Art von Gewalt und einer Vereinnahmung durch rechte und verschwörungstheoretische Gruppen, die das Aufbegehren der Bäuerinnen und Bauern für ihre eigenen Ziele missbrauchen. Wir setzen uns dafür ein: Landwirtschaft ist bunt, nicht braun!“

