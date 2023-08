Vandalen zerkratzen Autos in Brilon: Anwohner stinksauer

Mehrere Autos wurden am Wochenende in Brilon zerkratzt (Symbolbild)

Brilon. In zwei Briloner Straßen haben Unbekannte Autos zerkratzt. Anwohner berichten von weiteren Schäden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Zu einer ungewöhnlichen Häufung von Vandalismusfällen ist es am Wochenende in Brilon gekommen. Das bestätigt auch der Polizeisprecher Michael Schemme für den HSK. In Brilon kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen.

Via Facebook machen Anwohner auf den Krawall aufmerksam

Einige Briloner haben sich tatsächlich schon via Facebook zu den Vorfällen geäußert. So schreibt ein User in einer Facebook-Gruppe: „In der Strackestrasse nahe Rathaus waren ebenfalls Vandalen unterwegs, es wurden Mülltonnen zweckentfremdet und auf die Straße geschmissen, Blumen aus Balkonkästen gerissen und randaliert!“ Eine Nutzerin hatte zuvor ein Bild von ihrem zerkratzten Auto gepostet und geschrieben: „Heute Nacht wurden viele Autos an der Straße Hohlweg zerkratzt. Wahrscheinlich waren diejenigen auf dem Heimweg vom Waldfest im Rochuswälchen. Wer hat etwas gesehen?“ Einige Nutzer stimmen zu, verweisen auf weitere Veranstaltungen in Brilon, das Feuerwehrfest, das Summer Festival im Puzzles sowie die Party im Bex.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen

Die Polizei bestätigt die Vorfälle auch konkret: „Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem Hohlweg und auf der Straße „Am Renzelsberg“ insgesamt fünf Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lack durch einen spitzen Gegenstand stellenweise zerkratzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.“

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

