Vandalismus: Blumenkübel in Brilon schon wieder umgeworfen

Schon wieder haben sich Randalierer an den Briloner Blumenkübel vergriffen: Nach dem Wochenende liegt nicht nur einer der kleinen Kübel am Kreisel am Amtsgericht in Brilon wieder auf dem Boden, auch in der Briloner Innenstadt, nur wenige Meter von der WP-Redaktion entfernt, wurde ein kleiner Kübel umgeworfen.

Vandalismus beschäftigt Stadt Brilon seit Wochen

Dieser Fall von Vandalismus dürfte die Briloner noch länger beschäftigen, denn scheinbar an jedem Wochenende werden mindestens ein oder zwei Kübel von Unbekannten umgeworfen. Der Fall ist frustrierend, insbesondere für die Stadtverwaltung. Nicht nur hatte der Briloner Bürgermeister nach Silvester einen wütenden Brief veröffentlicht, in dem er betont: „Falls damit ein Protest gegen die bunten Blumenkübel gemeint sein sollte, so muss den Tätern die Demokratiefähigkeit abgesprochen werden, denn Zerstörung und Gewalt sind keine statthaften Argumente im demokratischen Diskurs.“ Auch die Kosten für das Wiederaufstellen der Kübel sind hoch. Vor allem, weil die Kübel nach dem Umkippen neu bepflanzt werden müssen. „Die Gehölze und Stauden sind durch das schwere Pflanzsubstrat beim Verschütten stark beschädigt worden. Außerdem waren die Blumenkübel mit Blumenzwiebeln bepflanzt, die auch wieder neu gepflanzt werden müssen. Die Kosten für das Aufstellen, neu befüllen und neu bepflanzen der größeren Kübel belaufen sich auf rund 725 Euro pro Kübel.“ Die Kosten für die kleineren Kübel würden laut Stadt bei circa 600 Euro liegen.

Eigentlich hatte die Stadt angekündigt, die Kübel bald technisch sichern zu lassen, diese Maßnahmen sollen die Randalierer in Zukunft davon abhalten, die Kübel umzustoßen.

