Vandalismusin Brilon: Unbekannte Täter beschmieren Schule

Brilon. In Brilon gab es nun einen Fall von Vandalismus an einer Schule in der Straße „Niedere Mauer“. Was die unbekannten Täter dort anrichteten:

Im Zeitraum zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 7:30 Uhr haben Unbekannte eine Schule in der Straße „Niedere Mauer“ in Brilon mit Farbe beschmiert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Toilettentüren bemalt

Die Täter bemalten die Toilettentüren mit diversen Zeichnungen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 90200.

