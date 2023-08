Vereinspass: Kulturring Medebach bringt Musik ins Sauerland

Hochsauerlandkreis. Der Kulturring Medebach organisiert die schönsten und berührendsten Konzerte für Sauerländer, denn: „Musik kennt keine Altersgrenze!“

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Der Kulturring Medebach

Der Kulturring Medebach möchte allen Sauerländern Musik näher bringen. Foto: Verein / WP

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Andrea Becker, Vorsitzende: Gegründet wurde der Verein 1986, zunächst wurden Orgelkonzerte in der Pfarrkirche in Medebach zur Aufführung gebracht, später kamen klassische Konzerte, Lesungen und Kunstausstellungen hinzu, um dem kulturellen Interesse der Bürger gerecht zu werden.

Was macht Ihren Verein aus?

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Leben in Medebach zu bereichern. In der Regel werden hochwertige, meist klassische Konzerte aber auch Jazzkonzerte mit hochdotierten, weitgereisten Künstlern im wunderbaren Ambiente von Gut Glindeld organisiert.

Wie oft trifft sich der Verein?

In unregelmäßigen Abständen treffen wir uns zur Vorbereitung der anstehenden Veranstaltungen und regelmäßig zweimal im Jahr zur Jahreshauptversammlung und zur Programmbesprechung.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Musik kennt keine Altersgrenzen. Sie steht jedem offen und bereichert in jedem Lebensalter. Wir freuen uns über jeden, der unsere Konzerte besucht. Die Konzerte in der Scheune sind allein von der Umgebung etwas lockerer, eher für kleine Kinder geeignet, als die klassischen Konzerte in den weiteren drei Spielstätten innerhalb der Gebäude.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Jedes Mitglied ist zur Unterstützung der Vorstandsarbeit und bei der Vorbereitung und Organisation von Konzerten willkommen.

Dazu organisiert der Verein berührende Konzerte. Foto: Verein / WP

Auch Open-Airs werden organisiert. Foto: Verein / WP

Vereinspass

Vorsitzende: Andrea Becker

Anschrift: Zur Mühlheide 42, 59964 Medebach

Homepage: www.kulturring-medebach.de

Facebook: Kulturring Medebach e.V.

E-Mail: a.becker@becker360.de / hf.althaus@t-online.de

Telefonnummer: 0 29 82- 900 135

Mitgliederzahl: ca. 100

Mitgliedsbeitrag: 18 Euro

