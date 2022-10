Verfolgungsjagd von Arnsberg nach Olsberg endet in Klinik

Olsberg/Arnsberg. Bei der Flucht vor der Polizei wird ein Autodieb bei Olsberg verletzt. Er hatte den Pkw in Arnsberg gestohlen und war über die A 46 geflüchtet.

Spektakuläre Szenen am späten Sonntagabend in Arnsberg und später in Olsberg. Nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen ist ein Autodieb um kurz nach 23 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nachdem er selbstständig das Auto noch verlassen hatte, wurde der Mann sofort von der Polizei festgenommen und in deren Begleitung mit dem Rettungswagen ins Mescheder Krankenhaus gebracht.

„Äußerlich gab es keinen Hinweis auf Verletzungen. Trotzdem muss der Mann aufgrund des Unfalles in einem Krankenhaus durchgecheckt werden“, erklärt ein Polizeibeamter vor Ort.

Familie meldet nachts Diebstahl ihres Autos – Polizei nimmt Verfolgung aus

Kurze Zeit zuvor hatte eine Familie aus Arnsberg die Polizei alarmiert: Ihr Pkw, ein silberner Citroen, war gestohlen worden. In Arnsberg nahm die dort zuständige Polizei zunächst die Verfolgung des Täters auf. Als der Mann mit dem gestohlenen Fahrzeug auf die A46 auffuhr, wurde auch die Autobahnpolizei mit in den Fall involviert. Auf dem weiteren Weg erhielten die eingesetzten Polizeibeamten noch Unterstützung aus Meschede und Brilon. In rasanter Fahrt floh der Täter immer noch vor der Polizei. Am Ortsausgang von Olsberg, als er über die B 480 weiter in Richtung Assinghausen fliehen wollte, kam es dann zum Unfall.

Mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen – Nach Unfall in Klinik

„Der Mann ist mit sehr hoher Geschwindigkeit hier von der Fahrbahn abgekommen, durch das Gebüsch gefahren und der Wagen hängt jetzt dort hinten“, erklärt Edgar Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Olsberg, während er auf den Wagen zeigt. Im Bereich einer Linkskurve hatte der Pkw Dieb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war geradeaus gefahren und dann über die Leitplanke in die Sträucher und gegen den Baum gerast. Dabei stellte sich der Wagen auf die Fahrerseite und landete so auch vor dem Baum.

Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat

Die genaueren Zusammenhänge der Tat, und ob der Täter die bestohlene Familie kannte, werden derzeit noch von der Polizei ermittelt. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der Agentur dpa, dass möglicherweise Drogenkonsum eine Rolle gespielt haben könnte.

Der Löschzug Olsberg, der mit vier Fahrzeugen vor Ort war, wurde zunächst zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert, was sich vor Ort aber nicht bestätigte. Der Mann hatte den Wagen noch nahezu unverletzt selbstständig vor Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes verlassen und wurde sofort von der Polizei festgenommen. So beschränkte sich die Arbeit der Feuerwehr auf das Sicherstellen des Brandschutzes vor Ort, das Ausleuchten der Einsatzstelle und das Abklemmen der Batterie am Pkw.

