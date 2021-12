Der „Strunzerdaal“ ist ab sofort für 12 Euro bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: in Olsberg: Apotheke am Markt, Liese im Hit, Sparkasse Hochsauerland, Volksbank Sauerland und Voksbank Brilon, in den Ortschaften: bei Birkhölzer in Assinghausen, Bäckerei Caspari in Wiemeringhausen und im Südtiroler Backhaus in Elpe.

Weitere Infos: www.heimatbund-olsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon