Verkehrsunfall bei Medebach fordert drei Schwerverletzte

Die Mannschaft des Rettungsdienstes - hier ein Symbolfoto - musste am Samstag zu einem schweren Unfall bei Medebach ausrücken.

Medebach. Drei Schwerverletzte hat ein Autounfall am Samstagnachmittag zwischen Medebach und Küstelberg gefordert. Zwei Pkw waren kollidiert.

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Medebach und Küstelberg wurde die Polizei am Samstag gegen 15.20 Uhr gerufen. Ein 61jähriger Pkw-Fahrer war auf der Landstraße 740 von Küstelberg in Richtung Medebach unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Drei Schwerverletzte

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 61-Jährige und dessen 63-jährige Beifahrerin schwer. Auch die 74-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug wurde schwer verletzt.

Alle drei mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.