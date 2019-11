Verkehrsunfall in Brilon: Fahrer war alkoholisiert

Die Polizeibeamten nehmen in Brilon nicht nur eine Blutprobe an sich, nachdem es zu einem Auffahrunfall gekommen war.

Brilon. Ein 28-Jähriger Autofahrer muss den Polizeibeamten in Brilon nach einem Unfall nicht nur eine Blutprobe geben. Denn er fuhr alkoholisiert.

Die Polizei ist am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall am „Egger-Kreisel“ ausgerückt. Gegen 15.45 Uhr hielt ein 63-jähriger Autofahrer vor dem Kreisverkehr. Als ein 28-jähriger Briloner ebenfalls aus Richtung Willingen kommend in Richtung Kreisverkehr fuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem zogen die Beamten auch den Führerschein des Mannes ein und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.