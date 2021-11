Verwechslung: In Niedersfeld gibt es „Tumult im Pfarrhaus“

Niedersfeld. Die Niedersfelder Hittenbühne feierte bisher mit ihrem aktuellen Stück „Tumult im Pfarrhaus“ große Erfolge. Die Story hinter der Komödie:

Mit ihrem neuen Stück „Tumult im Pfarrhaus“ knüpfte die Niedersfelder „Hittenbühne“ trotz einjähriger Corona-Pause im Theatersaal der Dorfhalle nahtlos an die erfolgreichen Stücke der letzten vier Jahrzehnte an.

Komödie von Kathrin Heinrichs

Natürlich auch diesmal wieder vor fast ausverkauftem Haus. Nur wenige Karten waren wegen der Corona-Pandemie kurz vor der Veranstaltung zurückgegeben worden. Diejenigen, die nicht gekommen waren, haben bei der Komödie in zwei Akten von Kathrin Heinrichs, Autorin der beliebten „Sauerland Krimis“ aus Menden, wirklich etwas verpasst. Eine echte Strapaze für die Lachmuskeln und der Szenenapplaus machten deutlich, dass die Verantwortlichen mit der 1. Vorsitzenden Conny Michels an der Spitze der Laienspielschar ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Verwechslungskomödie hatten. Natürlich durfte eine wenig Lokalkolorit nicht fehlen, was erst die richtige Würze gibt – auch wenn die benachbarten Gemeinden wie Hildfeld und Grönebach sowie die Kernstadt in diesem Jahr ziemlich verschont blieben.

Lustige Szenen und Verwechselungen gibt es bei den Aufführungen der Hittenbühne. Foto: Joachim Aue

Man hatte einfach mit dem Spektakel im Pfarrhaus genug zu tun. Vor allem auch, weil das Pfarrfest der St.-Josefs-Kirchengemeinde vor der Tür stand. Da sah sich der Handarbeitskreis der Frauengemeinschaft, der mehr „sockte“ als häkelte, besonders in der Pflicht. Als die Damen beobachteten, dass ein junger Mann mit mehreren Koffern vor der Haustür das Pfarrhauses stand, war klar: „Das kann nur der neue Pfarrer von St. Josef, Vincent Mendel (Andreas Tuss) sein“. Die Frauen waren hin- und hergerissen von dem stattlichen Mann und vor allem Henriette (Marina Schmidt) hatte ein Auge auf ihn geworfen. Niemand ahnte, dass es sich dabei in Wirklichkeit um Paul Mendel (Marius Tampier), den Bruder des Pfarrers handelte, der kürzlich aus den USA zurück gekehrt war. Der wollte im tiefsten Sauerland untertauchen – auf der Flucht vor der Ex-Freundin Rose (Lisa Schirm), die sich nicht mit ihrem Schicksal abfinden konnte.

Minutenlanger Beifall

Im Dorf spricht sich die Ankunft schnell herum. Da müssen sich alle in Position bringen, wie der Pfarrgemeinderatsvorsitzende (Josef Harbecke) und seine Stellvertreterin (Heike Löffler), der das Gendern ein ganz besonderes Anliegen ist. Außerdem wäre da noch ein Elektriker (Bernd Michels), dem es eine kleine Schatulle angetan hat, und die Postzustellerin, die regelmäßig neue Pakete anschleppt. Ob aus Pflichtbewusstsein oder Neugier, sei einmal dahin gestellt. Als dann auch noch der Bischof (Ralf Hachmeyer) aufkreuzt, ist alles zu spät.

Es herrscht ein großes Durcheinander, eine Liaison von Paul und Henriette, eine verschwundene Reliquie und die große Frage der Gemeindemitglieder, welcher Pfarrer denn nun der richtige Pfarrer ist, Paul oder Vincent? Aber wie sich das nun gehört für eine Verwechslungskomödie – am Ende wird alles aufgeklärt und das Publikum war nicht nur zufrieden, sondern begeistert von 90 Minuten kurzweiliger Unterhaltung, wie dem minutenlangen Beifall am Ende zu entnehmen war.

