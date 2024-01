Bilder vom Wintersport-Wochenende in Winterberg: So gut waren die Bedingungen am Samstag, 13. Januar, am Schneewittchenhang und an der Kappe.

Skifahren Viel Schnee: So gut lief das Ski-Wochenende in Winterberg

Winterberg. Am Schneewittchenhang und an der Kappe war in Winterberger Skigebieten am Wochenende viel los. Fotograf Mark Clemens zeigt die schönsten Szenen.

Die eisigen Temperaturen der vergangenen Woche sorgten für gute Wintersportbedingungen am Wochenende in Winterberg. 18 Lifte waren am Skiliftkarussell Winterberg in Betrieb. Fotograf Mark Clemens (Instagram: @willmes77) hat für die Westfalenpost einige Impressionen vom Schneewittchenhang und dem Skigebiet an der Kappe eingefangen und zeigt traumhafte Szenen aus dem Winterwunderland.

Die schönsten Bilder vom Ski-Wochenende in Winterberg Die schönsten Bilder vom Ski-Wochenende in Winterberg Bilder vom Wintersport-Wochenende in Winterberg: So gut waren die Bedingungen am Samstag, 13. Januar, am Schneewittchenhang und an der Kappe. Foto: Mark Clemens / WP

Die Temperaturen sorgten in Winterberg für gute Bedigungen zur technischen Beschneiung. Auch für Naturschnee waren die Voraussetzungen optimal, sodass in der Wintersport-Arena Sauerland auch die Skigebiete Fahlenscheid, der Hunaulift in Bödefeld und der Hesselbacher Gletscher ihre Tore öffnen konnten. Erstmals wurde auch der neue Sessellift Kappellenhang im Skiliftkarussell Altastenberg in Betrieb genommen.

