Bauerndemo: Marsberger Einzelhändler ziehen mit und streiken

Marsberg. Die Bauernproteste vom 8. Januar rufen viel Solidarität in den Sozialen Medien hervor. Viele Marsberger schließen ihre Betriebe.

In den Sozialen Medien bekunden viele Menschen aus dem Altkreis Brilon ihre Solidarität mit den Landwirten, die heute am 8. Januar bundesweit demonstrieren. Viele Betriebe in Marsberg teilen ihren Zuspruch in Posts auf ihren Facebookseiten.

„Wir unterstützen die Forderungen unserer Landwirte. Demokratisch. Friedlich. Respektvoll“, postet zum Beispiel die Marsberger Tierarztpraxis Gleumes und Fröhlich. Einige Betriebe gehen noch weiter. Mattias Böhnwald von „Pflasterbau Pyls“ aus dem Marsberger Ortsteil Bredelar kündigt an, dass der Betrieb am Montag geschlossen bleibe. „Jetzt sind alle gefragt“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite. Dort appelliert er auch an seine Mitbürger: „Bitte habt Verständnis und beteiligt Euch alle an dieser Sache, es geht uns alle an, egal ob Bauern, Handwerker, Gastronomie oder andere Dienstleister.“

Einer der ersten, der die Schließung seines Studios für den Protesttag bereits am Freitag angekündigt hatte, war Gisbert Roland, Inhaber von „Foto-Roland“ in der Marsberger Hauptstraße. „Aus Solidarität mit unseren Landwirten, Dienstleistern und Handwerkern (zu denen auch ich gehöre), wird in meinem Betrieb am 08.01.2024 kein einziger Euro-Cent erwirtschaftet, der in der ganzen Welt verblasen werden kann.“

„An dem Tag streiken nicht nur Landwirte, sondern auch die Gastronomien. Und wir ziehen mit!“, postet das Team von „Marsburger“ auf der Seite des Marsberger Restaurants. Der geplante Wiederanstieg der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent in den Gastronomien sorgt branchenweit für Frustration. Darunter leide auch das Restaurant „Marsburger“, wie aus dem Post hervorgeht. Außerdem wolle das team ein Statement setzen und die Landwirte bei ihrem Protest unterstützen: „Denn ohne sie wären wir gar nichts!“

