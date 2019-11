Viel weniger Selbstständige im Sauerland als in Niederlanden

Hochsauerlandkreis. In den Niederlanden sind mehr als doppelt so viele Erwerbstätige selbstständig als in Deutschland, im HSK ist der Unterschied sogar noch größer.

Die Selbstständigenquote war 2018 in NRW mit 8,8 Prozent etwa halb so hoch wie in den Niederlanden (17,4 Prozent). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren im Hochsauerlandkreis 2018 insgesamt 115.000 Menschen erwerbstätig und 9000 selbstständig. Das macht einen 7,7 Prozent Anteil für die 25- bis 64-jährigen Selbstständigen je Erwerbstätige gleichen Alters.

Männer waren in beiden Ländern häufiger selbstständig als Frauen. Der höhere Selbstständigenanteil in den Niederlanden ist vor allem auf eine höhere Zahl von sogenannten Solo-Selbstständigen (Selbstständige ohne Mitarbeiter) zurückzuführen, so das Landesamt. Während in den Niederlanden 12,8 Prozent der 25- bis 64-jährigen Erwerbstätigen selbstständig waren und keine Mitarbeiter beschäftigten, traf dies auf der deutschen Seite der Grenze auf 4,6 Prozent der Erwerbstätigen zu.

Kaum Unterschiede bei Selbstständigen

Bei Selbstständigen mit Mitarbeitern waren kaum Unterschiede zwischen den Niederlanden und den angrenzenden deutschen Bundesländern zu erkennen. Die höchsten Selbstständigenquoten in Nordrhein-Westfalen ermittelten die Statistiker 2018 für Solingen (12,5 Prozent), den Rheinisch-Bergischen Kreis (12,4 Prozent) und Bonn (11,9 Prozent). Die niedrigsten Quoten gab es in Duisburg (6,0 Prozent), dem Kreis Unna (6,6 Prozent) und dem Märkischen Kreis (6,6 Prozent).

Vergleicht man den Hochsauerlandkreis zum Beispiel mit der - an der Zahl der Erwerbstätigen gemessen - etwa gleich großen niederländischen Region Alkmar en omgeving (Corop-Region, insgesamt 123.000 Erwerbstätige), dann liegt dort die Selbstständigenquote bei 18,2 Prozent gegenüber 7,7 Prozent im Hochsauerlandkreis (124.000 Erwerbstätige insgesamt).

Die vorliegenden Ergebnisse entstanden im Rahmen des INTERREG-Förderprogramms im Projekt „Arbeitsmarkt in GrenzregionenD-NL”. Die Ergebnisse basieren auf den Daten des Mikrozensus und der Arbeitskräfteerhebung 2018.