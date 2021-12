Vier Geschenke für WP-Leser zum vierten Advent zu gewinnen

Altkreis Brilon. Jede Woche ein regionales Produkt, jeden Samstag im Advent mitmachen und gewinnen. Die WP verlost vier exklusive Produkte zum vierten Advent.

Zum vierten Advent verlost die WP noch einmal vier besondere Produkte aus der Region. Wer diesmal mitmachen und gewinnen möchte, schickt uns bitte eine Mail mit dem Stichwort „Ritzenhoff“, „Ablüh“, „Brauerei“ oder „Podszun“ an folgende Mailadresse: brilon@westfalenpost.de

Ritzenhoff

Zwei Champagnergläser: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. In wenigen Tagen ist Weihnachten, dann Silvester. Zwei besondere Anlässe. Wie könnte man stilechter darauf anstoßen, als mit dem neuen Jahresglas 2022 der Marke Ritzenhoff. Ein Champusglas der Extraklasse unter der Überschrift „Brillantnacht“, veredelt durch wertvolle Kristalle, verleiht es jedem besonderen Moment das Besondere. Zwei dieser brandneuen Champagnergläser stellt Glashersteller Ritzenhoff aus Essentho für unsere Verlosungsaktion zur Verfügung.

Designt hat das Glas Ramona Rosenkranz. Um die Jahreszahl 2022 drehen sich verspielt Blütenranken, die Blütendolden setzten 12 Kristalle in Szene. Seit 2011 bringt Ritzenhoff jedes Jahr vor Jahresende eine Special Edition mit der Jahreszahl mit wechselndem Dekor heraus. Seit 2020 sind die Celebration-Champus-Gläser mit den echten Kristallen im Dekor veredelt. „Mit dem Celebration-Glas wollen wir die Jahreszahl mit seinem besonderen Anlass feiern und für die Ewigkeit bewahren“, sagt PR-Managerin Kerstin Hülsmann.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Dekor bietet die Ritzenhoff AG das komplette Know-how der Glasherstellung aus einer Hand am Standort Essentho. 50 Millionen Gläser verlassen jährlich das Werk. Auf vier parallel laufenden Glasproduktionslinien werden täglich bis zu 56 Tonnen flüssiges Rohglas zu 160.000 Kristall-Gläsern verarbeitet. Seit mehr als 100 Jahren wird bei Ritzenhoff am Stammsitz in Essentho Glas hergestellt.

Ablüh

ablüh-clothing verlost im Rahmen der Adventsaktion der WP einen Pullover - erhältlich von XS bis XXL. Foto: Pierre Oborny / WP

Designer-Pulover: Das treibt ihn vor allem an. Spaß. Spaß an Nachhaltigkeit, dem Umweltgedanken und dem Designen besonderer Motive. Andrusch Blühdorn aus Westheim ist schon lange mit seinem Label „ablüh clothing“ im Netz und auf Festival unterwegs. Dort verkauft er nachhaltige Kleidung, meistens Pullover oder T-Shirts mit eigenen Designkreationen als Aufdruck. Einen dieser Pullover verlost er für die Weihnachtsaktion der WP (Größe XS bis XXL, bitte mit angeben). Der Pullover mit dem ablüh-Markenzeichen – der Eule, mit der alles begann – ist fair produziert und aus Biobaumwolle. „Online läuft es gut“, sagt der Unternehmer. „Was fehlt, sind die Festivals und Conventions.“ Corona ist schuld und zwingt Andrusch Blühdorn, auf einen Lieblingsteil seiner Arbeit zu verzichten. Spaß und Umsatz breche weg. Trotzdem stellt er für die Weihnachtszeit eine besondere Aktion auf seiner Unternehmens-Seite: einen nachhaltigen Adventskalender in Kooperation mit Ottolicious und Jasper Kaiser. Für nächstes Jahr plant er weitere Aktionen und eine neue Website. Mehr will er noch nicht verraten.

Brauerei Hallenberg

Der Brauhof stiftet eine Holzkiste mit je zwei Literflaschen Hallenberger, Winterberger und Wittgensteiner Landbier Foto: Maurer

Holzkiste mit Biersorten: „Tas Halleperger Bier is kütt Bier, es trecket eim de Ögen zü – das Hallenberger Bier ist gutes Bier, es drückt einem die Augen zu!“ Nicht Einheimische hatten vor fast 500 Jahren schon erkannt, dass in Hallenberg gebrautes Bier weit über die Stadt hinaus einen hervorragenden Ruf genoss. Seit dem Sommer 2018 ist diese gute alte Tradition wieder aufgelebt. Handwerklich produziert wird das neuzeitliche Bier im Brauhof Hallenberg. Aus einem ehemaligen Kuhstall haben Jörg Schütte aus Köln, Richard Gamm aus Züschen und Peter Mesters aus Winterberg eine Vorzeigebrauerei gemacht. Auf dem alten Heuboden steht nun die maßangefertigte Brauanlage; unten – wo früher Kühe und Schweine standen – darf das Bier probiert und gekauft werden. Investor ist Jörg Schütte aus Köln, der mit seiner Frau bereits vor einigen Jahren den Hof Hallenberg gekauft und zu einer florierenden Frühstückspension umgebaut hat. Der Brauhof in dem vorher lange leerstehenden Nachbarhaus ist sein zweites großes Projekt in Hallenberg: „Mich fasziniert am Brauhof, dass alles aus der Region kommt: Die Idee, die Zutaten und die Macher. Regionaler geht es nicht.“ Die Braugerste für das Malz wird von heimischen Landwirten angebaut, das Brauwasser kommt aus dem Tiefenbrunnen in der Struth. Sauerländer Klima und Hopfen schließen sich eigentlich aus, aber selbst der Hopfenanbau funktioniert. Mittlerweile gibt es das malzige dunkle Hallenberger Landbier, das herbere helle Winterberger Landbier und ganz neu – das Wittgensteiner Landbier mit dezenten Fruchtaromen. Saisonal wie z.B. jetzt in der Adventszeit kommt noch das „Hallenberger Urtyp“ hinzu. Und auch beim Zubehör wird auf Regionalität geachtet: Die stilvollen Gläser hat die Firma Ritzenhoff aus Marsberg produziert, die hölzernen Bierkisten oder Geschenkverpackungen kommen vom LenneWerk in Schmallenberg. Und die Ideen gehen den Hallenberger Bierbrauern noch lange nicht aus: Als nächstes Projekt steht ein Bierwanderweg an – natürlich mit Einkehrmöglichkeit im Brauhof Hallenberg, wenn es „eim die Ögen zütrecket“. Der Brauhof stiftet eine Holzkiste mit je zwei Literflaschen Hallenberger, Winterberger und Wittgensteiner Landbier.

Podszun Verlag

Der Podszun-Verlag in Brilon hat sich auf Motorbücher spezialisiert. Das Foto zeigt Inhaber Walter Podszun mit Rudi Heppe, Autor der beiden Baggerlader-Bände, die es zu gewinnen gibt. Foto: Podszun-Verlag

Zwei Bücher: Wer sich für Motoren, Maschinen und Mobilität im Wandel der Zeit begeistern kann, dem bietet der Briloner Podszun Verlag eine wahre Fundgrube. Vor 40 Jahren fing alles mit einem Buch über „Autos der 50er Jahre an“. Das war der Ausgangspunkt für die Entwicklung zum Fachverlag für Motorbücher. Verleger Walter Podszun erinnert sich noch gut, wie es 1981 zur Gründung des Verlags kam. Mit Büchern kannten sich die Podszuns schon damals gut aus. Bereits 1969 hatten sie in Brilon eine Buchhandlung eröffnet. Später kamen Geschäfte in Marsberg und Warburg dazu. Und so entstand die Idee, selbst ein eigenes erstes Buch herauszugeben. Die inhaltliche Idee kam von einem Nachbarn. Und schließlich präsentierte der Briloner Verlag sein erstes Werk am eigenen Stand auf der Buchmesse: „Die deutschen Autos der 50er und 60er Jahre.“ Das war der Grundstein zum Motorbuch-Fachverlag. In den Folgejahren spezialisierte sich das Briloner Unternehmen auf Fahrzeugbücher und trifft damit offenbar bis heute den Nerv vieler Leser und begeisterter Fahrzeug-Liebhaber. Neben diesen Fachbüchern gibt es beim Podszun-Verlag auch regionale Titel. So wird seit 1985 beispielsweise das Jahrbuch des Hochsauerlandkreises herausgegeben. Von den insgesamt 800 Büchern, die seit Verlagsgründung erschienen sind, haben immerhin 80 einen regionalen Bezug. Ganz aktuell neu erhältlich: „Die Dörfer der Stadt Brilon“ von Volker Gedaschke. Und zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadt Brilon gab es eine vierbändige Reihe. Übrigens: Neben den verschiedenen Motor-Jahrbüchern erscheinen jährlich auch neue Wochenkalender in den einzelnen Sparten. Im Rahmen der Adventsverlosung stellt der Verlag zwei Bände über die „Geschichte der Baggerlader“ zur Verfügung. Das Besondere: Autor Rudi Heppe stammt aus Radlinghausen. „Es ist das einzige Baggerlader-Buch mit komplett allen Ladern, die jemals in ganz Europa gebaut wurden.“

