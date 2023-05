Vier schwer verletzte Motorradfahrer in Brilon und Medebach

Brilon/Medebach. In Brilon und Medebach gibt es am Pfingstwochenende mehrere schwere Motorradunfälle. Die HSK-Polizei zieht Bilanz. Ein Unfallopfer ist erst 15.

Die Polizei meldet mehrere Motorradunfälle mit Verletzten in Brilon und Medebach. Insgesamt wurden vier Menschen schwer verletzt.

Motorradfahrer landet in Brilon in Leitplanke

Am Sonntag, um 16:02 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr die „Moosspringstraße“ in Richtung Alme. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, sodass dieser mit der Schutzplanke kollidierte und anschließend zu Boden stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden.

Motorradfahrer verliert Kontrolle in Kurve

Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag, um 16:10 Uhr, auf der L637 in Madfeld. Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr die L637 von Marsberg kommend in Richtung Madfeld. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste.

Motorradfahrer und Sozia stürzen

Am Sonntag, um 11:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte schwer verletzt wurden. Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr zusammen mit einem 15-jährigen Beifahrer die L740 von Medebach in Richtung Münden. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden, sodass beide Personen schwer verletzt wurden und in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten.

