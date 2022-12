Viertklässler aus Westheim sammeln für Kinder aus Sri Lanka

Die Klassensprecher der vierten Klassen an der Egge-Diemel-Schule überreichen die Spende an Dr. Nagalingam vom Verein Hilfe für Sri-Lanka.

Westheim. 437 Euro kamen bei einem Weihnachtsbasar der Egge-Diemel-Schule zusammen. Kinder in Sri Lanka dürfen sich deshalb auf Kleidung und Essen freuen.

Bereits seit vielen Jahren ist es an der Egge-Diemel-Schule Tradition, dass die vierten Klassen im Rahmen der ersten Elternsprechtagwoche eine Spendenaktion für Sri Lanka organisieren.

Bereits zum zweiten Mal wurde dies in Form eines adventlichen Basares umgesetzt. Dazu gestalteten die Viertklässler mit ihren Eltern im Vorfeld aus den unterschiedlichsten Materialien eine Vielzahl wunderschöner Kunstwerke, die von großem Geschick, Freude und Begeisterung beim Basteln zeugten.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Später dann konnten sich alle Mütter und Väter, die den Elternsprechtag besuchten, gegen eine freiwillige Spende etwas davon aussuchen. Gern wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich mit weihnachtlichen Karten, Schalen, Lesezeichen, Kerzen, Christbaumschmuck und vielem Anderen schon ein bisschen Adventsstimmung nach Hause zu holen.

Spendendose ist gut gefüllt

Am Ende der Woche waren die Basartische weitgehend leergeräumt und die Spendendose gut gefüllt. 436,71 Euro konnten die Klassensprecher der vierten Klassen nun an Dr. Nagalingam vom Verein Hilfe für Sri-Lanka übergeben, der sich sehr über die große Spendenbereitschaft freute. Mit dem Geld sollen Kinder unterstützt werden, die durch Krieg und Wirtschaftskrise in großer Armut leben müssen.

Lesen Sie auch:Silvester 2022 im HSK: Hier steigen die besten Partys

Engagement kommt an

Gegenwärtig führt der Verein eine Schule mit circa 60 Jungen und Mädchen im Grundschulalter sowie einen Kindergarten mit circa 20 Kindern. Hier werden Mahlzeiten, Kleidung, Unterricht und Schulmaterialien kostenlos zur Verfügung gestellt. Allen, die durch ihren Einsatz – sei es durch die Herstellung oder den Kauf der Bastelarbeiten – eine Fortführung des Projektes ermöglichen, gilt ein herzliches Dankeschön des Vereins, dem sich auch das Kollegium der Egge-Diemel-Schule anschließt. Es sei schön zu sehen, wie viel durch das gemeinsame Engagement der Beteiligten erreicht werden kann.

Lesen Sie auch:HSK: So meistert Berufskolleg seine größte Herausforderung

Gerne nimmt der Verein Hilfe für Sri-Lanka weitere Spenden entgegen, die auf das Konto DE 5440069266 6010 6860 00 bei der Volksbank Marsberg eingezahlt werden können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon