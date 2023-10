„Vision Winterberg 2030“: Schrottimmobilie wird abgerissen

Luftbild, Oversum Vital Resort am Winterberg Kurpark, Wohngebiet Am Kurpark mit St. Jakobus Kirche und St. Franziskus-Hospital, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Winterberg. Die Stadt Winterberg erhält 1,7 Millionen Euro um Projekte in Winterberg und in den Ortsteilen umzusetzen. Die Details zu den Maßnahmen.

Die Umsetzung der 2018 entwickelten „Vision Winterberg 2030“ ist auf der Zielgeraden angekommen. So hat die Stadt Winterberg kürzlich erneut Städtebaufördermittel in Höhe von 156.900 Euro für drei Projekte bekommen: Fortsetzung des Hof- und Fassadenprogrammes, Entwicklungskonzept südöstliche Kernstadt/Kirmesplatz und Abriss eines Gebäudes und Grünflächenherstellung in Siedlinghausen. Die Gesamtkosten für diese drei Projekte liegen bei 261.500 Euro. Die Förderung entspricht somit einer Quote von 60 Prozent. Die übrigen 40 Prozent sind der Eigenanteil der Stadt Winterberg.

Städtebauförderung in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Euro

„Mit diesem Förderbescheid ist nun das Gesamttestat aus dem Jahr 2019 ausfinanziert. Das bedeutet, dass wir alle Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern in den Jahren 2017 und 2018 entwickelt haben und die dann auch förderfähig waren, umgesetzt haben bzw. gerade noch umsetzen. Insgesamt haben wir seit dem Jahr 2019 Fördermittel über die Städtebauförderung in Höhe von 1.735.427 Euro erhalten. Beispiele für Maßnahmen sind die Umgestaltung der Bullenwiese, die weitere Umsetzung des Projektes Neue Mitte Niedersfeld oder der multifunktionale Aufenthalts- und Begegnungsort rund um die Sekundarschule in Winterberg“, so Linda Müller, bei der Stadt zuständig für die Fördermittelakquise.

100.000 Euro stehen den Bürgerinnen und Bürgern aus den sogenannten städtebaulichen Entwicklungsbereichen Niedersfeld, Siedlinghausen, Züschen und Winterberg, die durch ihre Infrastruktur unter anderem mit Ärzten, Apotheken und Lebensmittelgeschäften auch eine wichtige Bedeutung für ihre jeweils umliegenden, kleineren Ortsteile ohne ein solches Angebot haben, im Hof- und Fassadenprogramm zur Verfügung. Davon tragen Bund und Land 60.000 Euro und die Stadt Winterberg 40.000 Euro. Gefördert und unterstützt werden können u. a. der Anstrich und die Instandhaltung von öffentlich sichtbaren Gebäudeaußenfassaden, der Rückbau von störenden Fassadenelementen (Vordächern, Werbeanlagen etc.), die Herrichtung und Gestaltung von Hof-flächen sowie die Herstellung von Barrierefreiheit an (Geschäfts-)Immobilien. Informationen hierzu gibt es unter www.winterberg.de/hof-fassade.

Schrottimmobilie wird abgerissen

Die Stadt Winterberg ist nun Eigentümerin eines Schandfleckes in Siedlinghausen, über den sich die Bürger schon lange geärgert haben. Aufgrund der nun neuen Eigentumsverhältnisse konnten Fördermittel in Höhe von 59.100 Euro für den Abriss und die anschließende Grundflächenherstellung akquiriert werden.

Wie soll der Winterberger Kirmesplatz zukünftig genutzt werden? Darum wird es in einem breit aufgestelltem Bürgerbeteiligungsprozess ab Herbst gehen. „Der Kirmesplatz ist einer der letzten Potenzialflächen in der Kernstadt, die sich in unserem Eigentum befindet. In dem Bürgerbeteiligungsprozess wollen wir von den Bürgerinnen und Bürgern ergebnisoffen erfahren, ob und wie sich der Kirmesplatz für die Zukunft weiter entwickeln sollte“, so Bürgermeister Michael Beckmann. Insgesamt sollen drei mögliche Konzepte erarbeitet werden. Ein Ergebnis soll im Frühjahr vorliegen. Für diesen Prozess bekommt die Stadt Winterberg Fördermittel von Höhe von 37.500 Euro, die Gesamtkosten liegen bei 63.000 Euro.

Nach gut sieben Jahren sind die meisten Maßnahmen der „Vision Winterberg 2030“ abgearbeitet. Damit die Stadt Winterberg auch weiterhin Fördermittel generieren kann, wird sie noch in diesem Jahr in einen Prozess für ein neues „Integriertes kommunales Entwicklungskonzept“ einsteigen.

