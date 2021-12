Kurpark Vitalpark in Winterberg: Diese Änderungen brachte der Umbau

Winterberg. Monatelang wurde am Vitalpark in Winterberg gearbeitet. Im kommenden Jahr soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Das hat sich verändert.

Gesundheit, Bewegung, Generationen, Veranstaltungen – das alles verbindet der Aktiv- und Vitalpark in Winterberg. Nach einer gut sechsmonatigen Umbauzeit sind die Bauarbeiten jetzt durch die beauftragte Firma Lütteken Garten- und Landschaftsbau weitestgehend abgeschlossen worden.

Lesen Sie auch:Winterberg: Das hat die Dorf Alm mit dem „Muh´ve In“ vor

„Wir freuen uns, dass mit der Umgestaltung des Aktiv- und Vitalparks eine Gemeinschaftsanlage für alle Generationen geschaffen worden ist. Wir haben so noch mehr Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger und unsere Gäste geschaffen. Besonders freut es mich, dass der Aktiv- und Vitalpark barrierefrei zugänglich ist und somit von jedermann genutzt werden kann. Ich möchte mich ausdrücklich beim Verkehrsverein Winterberg bedanken, der sich ebenfalls bei den Umbaumaßnahmen engagiert und einen eigenen Bauabschnitt finanziert hat“, so Bürgermeister Michal Beckmann.

Wasser ist wichtiges Element im Vitalpark

Das Element Wasser ist auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Aktiv- und Vitalparks. So ist ein Wasserfontänenfeld mit einem daran angrenzenden 20 cm tiefen Wasserbecken, auf dessen Rand man sich ausruhen, die Beine im Wasser baumeln lassen kann oder in dem die Kinder wieder planschen können, entstanden. Die Inbetriebnahme der Wasserelemente erfolgt im nächsten Jahr. Die Bänke und Sitzgelegenheiten sind räumlich neu angeordnet worden, sodass es sich jeder gemütlich machen kann.

Lesen Sie auch:Winterberg: Corona sorgt für Absage des Winterdorfs

Als Besonderheit ist ein neuer Musikgarten mit Outdoormusikinstrumenten wie einem Glockenspiel und Klanghölzer entstanden. Auch die Spielfelder für Schach und Mensch-ärgere-dich-nicht wurden erneuert.

Veranstaltungsbereich wurde im Vitalpark Winterberg verändert

Der Veranstaltungsbereich wurde neu gepflastert, so können demnächst hier wieder die Veranstaltungen wie das beliebte Sparkassen-Open-Air stattfinden. Dazu wurden extra Versorgungspunkte mit Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss installiert. So besteht bei Veranstaltungen auch die Möglichkeit, Toilettencontainer direkt am Veranstaltungsgelände aufzustellen. Auch wurden Hülsen für Fahnenmasten eingebaut, um Siegerehrungen der zahlreichen Weltcupveranstaltungen im Kurpark durchführen zu können.

Die letzten Arbeiten am Vitalpark in Winterberg sollen im kommenden Jahr stattfinden. Foto: Stadt Winterberg

Besondere Atmosphäre in Winterberg

Fördermittel von Bund und Land Insgesamt wurden in den Aktiv- und Vitalpark 700.000 Euro netto investiert. Die Maßnahme wurde mit 420.000 Euro Fördermitteln im Rahmen der Städtebauförderung anteilig mit Mitteln des Bundes und des Landes NRW gefördert. Die Stadt Winterberg und die Winterberg Touristik und Wirtschaft tragen den verbliebenen Eigenanteil von 280.000 Euro.

Die Beleuchtung wurde bei den Umbaumaßnahmen zudem – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit – auf den neuesten Stand gebracht. Die bisherige reine Funktionsbeleuchtung wurde durch eine Beleuchtung ersetzt, die dem Aktiv- und Vitalpark eine eigene Atmosphäre gibt. Auch hat der Park eine neue Bepflanzung erhalten, einige wenige restliche Grünflächen werden im nächsten Jahr noch eingesät. Der Kräutergarten ist auch erhalten geblieben. Ein herzliches Dankeschön der Stadt ging an die „Kräuterfee“ Lina Busch, die den Kräutergarten in der Vergangenheit liebevoll gepflegt hat.

Lesen Sie auch:Winterberg: EssBar zeigt, wie Gastronomie heute funktioniert

Die offizielle Eröffnung des umgebauten Aktiv- und Vitalparks findet im Frühjahr 2022 statt. Im kommenden Jahr wird dann noch der Spielplatz erweitert und umgestaltet. Hierzu wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit einer Elterninitiative ein Konzept zur sinnvollen Erweiterung des bestehenden Spielplatzangebotes insbesondere für Kleinkinder und Jugendliche erarbeitet. Auf Grundlage dieses Konzeptes wurde dann ein Förderantrag gestellt und zwischenzeitlich bewilligt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon