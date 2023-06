VIVA Willingen sagt Tschüss: 20.000 Partyschlager-Fans dabei

VIVA Willingen findet zum letzten Mal statt. Miit dabei sind Mickie Krause, Ikke Hüftgold oder Tim Toupet. Vermutlich gibt es schon Ersatz.

WILLINGEN. 2013 wurde VIVA Willingen aus der Taufe gehoben. Zehn Jahre später findet das große Sommer-Open-Air zum letzten Mal in dieser Form in Willingen statt. Mit 20.000 Partyschlager-Fans ist VIVA Willingen eins der größten und beliebtesten Events dieser Art in Deutschland. Den Verantwortlichen in der Upländer Politik passte die Veranstaltung nicht mehr ins Konzept, weil sie nicht mit den Zielsetzungen der Gemeinde zur Tourismusförderung übereinstimme. So wurde das Aus für VIVA Willingen zu Jahresbeginn besiegelt.

Lesen Sie auch:Mega-Event VIVA Medebach: Was spricht dafür und was dagegen?

Dennoch freuen sich die Fans am kommenden Samstag auf den letzten Vorhang und alle Top-Stars der Szene. Bei der neunten Auflage soll noch einmal alles passen und die Künstler auf der Bühne wollen noch einmal alles geben, verspricht Veranstalter Horst Schröder. Er hat keine Mühen gescheut noch einmal die Creme de la Creme der Szene ins Upland zu holen. Unter andrem sind beim „Festival der guten Laune“ mit Mia Julia und Mickie Krause die wohl zwei beliebtesten Künstler am Start, die sich seit vielen Jahren auf eine treue Fangemeinde verlassen können, die auch in Willingen immer für herausragende Stimmung gesorgt hat.

Einlass für das Open-Air oberhalb des Sauerland Stern Hotels ist um 11 Uhr

Nicht fehlen dürfen auch Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel, Isi Glück, Peter Wackel, Oli P. und Tim Toupet. Natürlich ist auch „Stammgast“ Anna-Maria Zimmermann wieder dabei, die seit dem ersten Tag bei VIVA Willingen noch nie gefehlt hat. Zudem können sich die Fans auf Auftritte von Tobee, Steffen Stürmer, Ina Colada, Axel Fischer, Schäfer Heinrich, den Remi Demis Boy und den Zipfelbuben freuen. Dazu gibt es sicher noch denen einen oder anderen Überraschungsgast. Für die Moderation sorgt dieses Mal nicht Ruven Rintelmann, sondern Karsten Epler.

Einlass für das Open-Air oberhalb des Sauerland Stern Hotels ist um 11:00 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt um 12:00 Uhr. Veranstaltungsende ist gegen 22:00 Uhr. Karten gibt es noch im REWE-Markt in Willingen für 39,50 Euro zzgl. Gebühren sowie an der Tageskasse.

Lesen Sie auch: Ausflug nach Willingen: Vier Freizeittipps für Familien

Zum Abschied werden sich die Stars gebührend verabschieden, so dass VIVA Willingen bei den Fans als ein unvergessliches Event in Erinnerung bleiben wird.

90er-Festival im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr findet dann ein neues Event in Willingen statt. Am Samstag, 15. Juni präsentiert Horst Schröder „Die 90er“ mit den größten Stars aus dem letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrtausends. Auf der Homepage unter www.90er-willingen.de findet man schon einige der verpflichteten Künstler, darunter SNAP, Vengaboys, Loona, Mr. President, Lou Bega, La Bouche, Oli. P, Captain Jack, Hot Banditoz, Fun Factory, Caught in the Act und viele weitere freuen. Die Moderation übernimmt Mola Adebesi. Außerdem arbeitet er mit seinem Team von Schröder Events gerade an einer Fortsetzung von VIVA im benachbarten Medebach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon