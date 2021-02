Volksbank bietet Vereinen zum Crowdfunding-Jubiläum Prämie

Winterberg/Medebach/Hallenberg. Viele schaffen mehr, das ist das Motto der Crowdfunding-Aktion der Voba Bigge-Lenne. Jetzt legt die Bank noch einen drauf.

Trikots für den Sportverein, Instrumente für das Tambourcorps oder eine Rutsche für den Spielplatz: Es gibt viele Wünsche, die sich die heimischen Vereine gerne erfüllen möchten. Die Volksbank Bigge-Lenne möchte Vereine unterstützen und ihnen helfen, dass ihre Wünsche wahr werden.

„Crowdfunding bietet Vereinen in allen Bereichen gute Möglichkeiten, um die Finanzierung ihrer Projekte zu realisieren,“ sagt Frank Segref, Leiter Unternehmenskommunikation der Volksbank Bigge-Lenne, und verweist auf die kleine Erfolgsgeschichte: „In den letzten fünf Jahren wurden 94 Vereinsprojekte – von Attendorn bis Medebach – erfolgreich über unsere Online-Plattform ,Viele schaffen mehr’ für den guten Zweck abgeschlossen. 550.000 Euro konnten wir somit einsammeln und an die Vereine in der Region weitergeben.“

Stichtag 31. Juli

Im Crowdfunding-Jubiläumsjahr unterstützt die Genossenschaftsbank die heimischen Vereine mit einer zusätzlichen Prämie in Höhe von 1.000 Euro für Crowdfunding-Projekte. Die ersten 40 Vereine, die ihr Projekt bis zum 31. Juli 2021 eingestellt und erfolgreich abgeschlossen haben, werden berücksichtigt.

Informationen zur Jubiläumsprämie auch online auf www.voba-bigge-lenne.de/crowdfunding.

