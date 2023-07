Volksbank Brilon spendet 2000 Euro für mobile Retter

Thorsten Wolff (links), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, und Ferdinand Klink (2. von rechts), Regionalleiter der Zweigniederlassung Volksbank Brilon, übergaben die Spende an Nicole Gerke und Markus Drews, die die Arbeit der Mobilen Retter beim Hochsauerlandkreis koordinieren.

Die Spende soll für neue Ausrüstung für die Ersthelfer verwendet werden, die oft vor dem Rettungsdienst am Einsatzort sind.

Brilon. Sie geben den Menschen im Hochsauerlandkreis ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit: Die Rede ist von den rund 1000 Ehrenamtlichen, die sich dort inzwischen als aktive mobile Retter engagieren und die Überlebenswahrscheinlichkeit bei lebensbedrohlichen medizinischen Notfällen verbessern. Diese wertvolle Initiative unterstützt die Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL eG, mit einer Spende über 2000 Euro.

Seit dem Start im Oktober 2019 haben die mobilen Retter im Hochsauerlandkreis schon mehr als 430 Einsätze gehabt und so geholfen, Menschenleben zu retten. „Die Idee, das notfallmedizinische System durch die gezielte Alarmierung qualifizierter Ersthelfer in unmittelbarer Nähe zum Notfallort zu stärken, ist großartig. Dass so viele Freiwillige Verantwortung für Mitmenschen übernehmen, verdient hohe Anerkennung. Mit unserer Spende wollen wir als Genossenschaftsbank diese Anerkennung zum Ausdruck bringen“, betont Thorsten Wolff, der als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL für die Zweigniederlassung Volksbank Brilon zuständig ist.

Retter erhöhen die Überlebenschancen

Er übergab die Spende zusammen mit Ferdinand Klink, Regionalleiter der Zweigniederlassung Volksbank Brilon, an Nicole Gerke und Markus Drews, die die Arbeit der mobilen Retter beim Hochsauerlandkreis koordinieren. Die Ehrenamtlichen werden über das GPS-System ihres Smartphones in der Nähe einer Einsatzstelle geortet und durch die Leitstelle über eine App alarmiert. Dies ermöglicht den Ersthelfern, einige Minuten vor dem Rettungsdienst vor Ort zu sein und erste Therapiemaßnahmen einzuleiten. So erhöhen sie die Chancen, dass der Patient mit einem guten neurologischen Ergebnis überleben kann.

„Wir freuen uns sehr über diese Form der Wertschätzung für das Projekt. Diese 2.000 Euro von der Volksbank Brilon werden wir nutzen, um neue Ausrüstung für unsere mobilen Retter anzuschaffen“, so Nicole Gerke. Zusammengekommen ist das Geld über die Kampagne „Wir für die Region“ der VerbundVolksbank OWL. Über einen bestimmten Zeitraum konnten Kunden den Abschluss einer Wertpapieranlage pauschal mit einer Spende über 50 Euro kombinieren. Die Kunden konnten dabei aktiv mitbestimmen, welcher ausgewählten regionalen, gemeinnützigen Initiative in Ostwestfalen-Lippe und dem Altkreis Brilon die VerbundVolksbank OWL die Spende zukommen lassen soll.

